Tradisjon tro sendes det nå store mengder av kvalitetsmerket Skrei sørover og ut av Norge, og bare i fjor ble det eksportert nesten 4.200 tonn til over 280 millioner av den ekstraordinære fisken til Europa, skriver Norges Råfisklag på sine nettsider.

Nå har en rekke spanske reportere vært på Senja for å formidle skreiens magiske historie. Programmene de lager når ut til mange millioner avislesere, radiolyttere og TV-seere. Journalistene besøkte Husøya, Hamn i Senja og Senja Matstudio for å lære mer om skreiens vandring fra Barentshavet og ned til norskekysten.

Det var Norges sjømatråds utsending til Spania, Tore Holvik, som var ansvarlig og guide for gruppa.

Spanjolene elsker skreien

- Spanjolene elsker skreien og får verken nok av den ekstraordinære fisken eller den fantastiske historien. Det er en av grunnene til hvorfor vi tar med denne gruppen til skreiens fødested, slik at de får oppleve og se med egne øyne, forklarer Holvik.

Det er nå skreien svømmer den lange distansen fra Barentshavet ned til norskekysten for å gyte. På reisen bygger den styrke og spenst som sikrer den ekstraordinære kvaliteten på fiskekjøttet, og som har ført til at Spania har blitt Norges desidert største marked for fersk kvalitetsmerket Skrei.

Eksepsjonelle opplevelser

I løpet av noen hektiske dager på Senja fikk journalistene oppleve noe som overgikk alt de kunne forestille seg:

- Snøstorm over fjellet

- «Døgning» for å rekke fiskebåtene på natten

- En lang og kald vinterdag på havet

- Være mannskap om bord og fiske skrei

- Den lengste fisketuren varte i 16 timer, så det ble sen kveld før fangsten var levert og middagen kunne inntas, men dette ble en opplevelse for livet. Heldigvis spilte været på lag så de fleste unnslapp sjøverk. Havet er jo aldri helt stille her oppe i nord, så det var tøft nok for de som aldri tidligere har satt sjøbein, men stemningen var nærmest elektrisk i gruppen. Alle sammen strålte etterpå, forklarer sjømatutsendingen.

Hovedfokus i beste sendetid

- Flere av de største spanske TV-kanalene var med på eventyret, så skreien vil få hovedfokus i beste sendetid på de aller største flatene i spansk media. La Sexta, som er en av de store nyhetskanalene i Spania, kommer blant annet til å vise fire reportasjer fra Senja i beste sendetid.

Det var Norges sjømatråds utsending i Spania Tore Holvik som tok med seg spanske reporter og kokker til Senja, der de blant annet besøkte fiskeribedriften Brødrene Karlsen, med av søstrene Rita og Randi Karlsen i spissen. Foto: TORE HOLVIK

- Det er gull verdt for statusen, og ikke minst etterspørselen av kvalitetsmerket Skrei, sier Tore Holvik.

Møtte Skreipatruljen

Kvalitetsmerket Skrei har eksistert siden 2007 og er beskyttet med et eget varemerke som kjennetegner skrei av ypperste kvalitet. Til å passe på at skreien holder de høye kvalitetskravene og førsteklasses kvalitet, utfører Råfisklagets fagfolk i Skreipatruljen fysiske kontroller av fisken både i Norge og i Europa.

Under pressereisen med de spanske journalistene var det Jonette Braathen og Ronje Berg fra Skreipatruljen som viste hvordan en slik kontroll utføres.

Skreipatruljens Jonette Braathen forteller om kontrollene som Skreipatruljen utfører. Foto: TORE HOLVIK, NORGES SJØMATRÅD

- Alle kvalitetsmerker må følges opp, og uten kontroll av om virkeligheten faktisk stemmer overens med kravene i standarden, vil merket miste sin verdi, sier Skreipatruljens Jonette Braathen.

Utfører kontroller i Spania

Braathen og Berg skal senere i år reise til Spania for å kontrollere kvalitetsmerket Skrei som har nådd helt ut i markedet.

Ronje Berg er en av Råfisklagets fagfolk i Skreipatruljen, som utfører kontroller av kvalitetsmerket Skrei i Norge og Europa. Her på en kontroll i Padborg på grensen mellom Tyskland og Danmark. Foto: NORGES RÅFISKLAG

- Det er kontrollene som utføres nærmest mulig markedet som gir et best mulig bilde av om skreien holder det kvalitetsmerket lover, fastslår Braathen.

Attraktiv fisk for spanske restaurantgjester

Med på reisen til Nord-Norge var også skreiambassadøren Pepa Muñoz. Den spanske topp-kokken elsker kvalitetsmerket Skrei og har tilberedt og servert den til kravstore gjester utallige ganger. Hun elsker den snøhvite fargen, konsistensen og smaken på den unike fisken fra Barentshavet.

- At skreien er en utpreget sesongdelikatesse som bare er å få tak i mellom januar og april, gjør den enda mer attraktiv og populær blant mine gjester, sier hun.

Nå drar hun hjem med egenopplevde historier om fisken, fiskerne som lever av å fange den og fagfolkene på fiskebruket som varsomt pakker, merker og legger til rette for at den skal holde de 4.700 kilometerne frem til hennes kjøkken.