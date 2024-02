Fiskeridirektoratet skriver i en melding av Lerøy Midt Sjø AS 27. februar meldte om en rømmingshendelse ved lokaliteten Naustneset i Tingvollfjorden i Gjemnes kommune, Møre og Romsdal.

Hendelsen ble oppdaget ved at det ble fanget oppdrettslaks nær anlegget. Undersøkelser avdekket et hull på 3x1 meter i én av merdene.

Endelig antall rømt laks er foreløpig ikke avklart skriver Fiskeridirektoratet. Men Lerøy opplyser selv i en pressemelding at antallet er rundt 5 000 laks rundt seks kilo.

Samarbeider tett

– Vi har raskt mobilisert ekstra ressurser for å utbedre notskaden og fange opp mest mulig av den rømte fisken. Vi opprettholder en nær dialog med relevante myndigheter og aktører, inkludert Fiskeridirektoratet, og samarbeider tett med dem for å håndtere situasjonen på en mest mulig effektiv måte, uttaler Harald Larssen, daglig leder i Lerøy Midt, i pressemeldingen.

– Beredskapsplanen vår ble umiddelbart iverksatt. Det er satt ut 1.200 meter med gjenfangstgarn innenfor det området vi har tillatelse til, og vi venter nå på klarsignal fra Statsforvalteren slik at vi raskt kan iverksette gjenfangst i et større område, sier Larssen.

«Beklager på det sterkeste»

– Vi har avtaler med lokale fiskere som vi har bedt om bistand fra. Vi gir dusør på 350 kroner per fisk som bli levert til oss på landbasen til lokaliteten. Vi ber om at de som ønsker å beholde fisken selv gir oss beskjed om hvor mye fisk som er fanget. Det er svært viktig at de som ønsker å fiske etter den rømte fisken overholder reglene for fiske i området og orienterer seg om eventuelle endringer. Noten var i ferd med å slaktes ut og vi rekvirerte ekstra brønnbåtkapasitet slik at vi i løpet av natten har tømt den aktuelle noten for gjenværende fisk. Vi kan på bakgrunn av dette anslå et foreløpig rømmingsomfang på 5.000 laks. Laksen er cirka seks kilo.

– Vi beklager hendelsen på det sterkeste. Vi har en visjon om null rømming, og tar dette svært alvorlig. Lerøy har en egen miljø- og sikkerhetsgruppe som nå har satt i gang arbeidet med å finne årsaken til rømmingen. Vår prioritet er å begrense skadeomfanget og lære av hendelsen for å unngå fremtidige rømminger, avslutter Larssen.

Nær nasjonal laksefjord

Lokaliteten ligger nær den nasjonale laksefjorden Sunndalsfjorden, med det nasjonale laksevassdraget Driva. Fiskeridirektoratet har i dialog med Statsforvalteren varslet pålegg om utvidet gjenfangst i området område Angvik til nord for Kvalvik.

Fiskeridirektoratet vil gjennomføre et rømmingstilsyn både på lokaliteten og notverkstedet.