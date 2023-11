Storbritannia, Sverige og Nederland var de største markedene for reker i oktober.

Nederland hadde størst verdivekst i oktober, med en økning i eksportverdi på 8 millioner kroner, eller 121 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor, melder Norges Sjømatråd på sine nettsider.

God utvikling til Nederland

- Hovedårsaken er at det i oktober i år har gått 201 tonn fryste, kokte skallreker til Nederland, mot ingenting i fjor. Eksportvolumet til Nederland endte på 270 tonn, noe som er 274 prosent høyere enn samme måned i fjor, sier ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd, Josefine Voraa.

Fryste kokte skallreker er det produktet med størst verdivekst sammenlignet med samme måned i fjor, med en økning på 14 millioner kroner. Totalt ble det eksportert fryste kokte skallreker for 24 millioner kroner i oktober. 142 tonn av dette havnet i Ukraina, som har vært et stort vekstmarked for reker de siste månedene.

Sterk måned for reker til Storbritannia

- Storbritannia er det største rekemarkedet også i oktober, og denne måneden er den sterkeste for fryste pillede reker hittil i år. Verdien har økt med 796 000 kroner, eller 11 prosent, fra en forholdsvis sterk oktober-måned i fjor, sier Voraa.

Fryste pillede reker er fremdeles det største produktet målt i verdi. I oktober ble det eksportert 874 tonn fryste pillede reker til en verdi av 76 millioner kroner, noe som er på det jevne med fjoråret.