Paret har etterhvert fått fire gutter og driver altså handelsstedet Havnnes sammen. Der driver de med alt fra turisme til kjøp og salg av fisk, produksjon av saltfisk, lutefisk og tørrfisk.

Hege Jakobsen kan fortelle om en mangslungen og hektisk tilværelse.

Handelsstedet Havnnes kan spore sin opprinnelse helt tilbake til 1795, og består av mange ærverdige og verneverdige bygninger, side om side med mer moderne bygg. Ekteparet Hege og Thorvald driver stort sett med det samme i dag, som den gang. - De siste årene har vi satset mye på turisme i tillegg til kjøpt og salg av saltet og tørket fisk, sier hun til Kyst og Fjord.

- Vi driver også en landhandel med post i butikk hvor man får kjøpt det meste man trenger av dagligvarer, inkludert ferske aviser, sier hun til Kyst og Fjord. På fritiden har hun gitt ut egen kokebok med gamle lokale oppskrifter, hun er ivrig hobbyfotograf og leder i Troms og Finnmark dachshundklubb. Blant mye annet.

- Jeg tror jeg har arvet arbeidsmoralen etter min mor, humrer hun.

Fisk og husdyr

Med såpass mange jern i ilden, blir det naturlig nok lange dager og lite fritid i perioder. Havnnes er et av de mest tradisjonsrike handelshusene i Nord-Norge, og kan spore sin historie helt tilbake til 1795. Da fikk grunnleggeren Thomas A. Lyng kongelig bevilling for å drive handelsforretning.

- I gamle dager var Havnnes dessuten en stor gård. Etter sigende en av de største i Troms og Finnmark i mellomkrigstida. I fjøset var det plass til cirka 20 melkekyr, kalver, fem hester og mange sauer.

Hege Jakobsen havnet på Uløya som «væreierinne» ved en livets tilfeldighet. Under studier i Tromsø, forelsket hun seg i Thorvald Giæver fra familien som eide handelsstedet. Siden den gang har de fått fire gutter, Haakon Marinius, Jens Severin, Christian og Johannes, som alle har måttet lære seg å skjære tunger og jobbe med fisk.

Ble ikke brent

Havnnes er et unikt sted. Ikke minst på grunn av alle de gamle og velbevarte bygningene. Det i seg selv er et lite under, tatt i betraktning at Lyngenlinjen, der tyskerne brente alle bygninger nord for linja, ligger sør for Havnnes.

- Bygningene på Havnnes ble ikke brent under tvangsevakueringen høsten 1944 – i motsetning til alle andre hus på Uløya.

Omgivelsene er majestetiske og vakre Lyngsalpene. Både fiskere og turister kommer tilbake år etter år, ifølge husmor Hege Jakobsen.

Startet turisme

I dag består derfor handelsstedet av en stor bygningsmasse, i ei salig blanding av gammelt og verneverdig, og nytt og moderne. Siste tilskudd er turismen, som har vært i sterk økning de siste 20 årene.

- Turismen startet med to utleieenheter og to båter. I dag har Havnnes syv utleieenheter, tolv båter, sauna, jacuzzi, relaxavdeling, samt et lite museum og ei unik fotoutstilling med bilder fra liv og virke i Nordland, Troms og Finnmark i årene 1900-1955. Denne utstillinga inneholder også et fargefotografi fra 1912.

Og planene for årene fremover er mange, skal vi tro den driftige damen.

- Jeg har aldri angret på at jeg valgte å flytte hit, sier Hege Jakobsen, opprinnelig fra Sortland i Vesterålen. Hver dag våkner jeg opp med fantastisk utsikt!

– En kjærlighetshistorie

Historien om hvordan sortlandsjenta havnet på nettopp Havnnes er bokstavelig talt en kjærlighetshistorie. Som jusstudent i Tromsø traff hun mannen Thorvald, som er vokst opp på Havnnes.

- På første besøk forelsket jeg meg hodestups i dette stedet. Høsten 1999 flyttet vi sammen med eldstesønnen vår, Johannes, til Havnnes etter et par år i Ålesund. Thorvald overtok som daglig leder av Johs. H. Giæver AS, mens jeg jobbet både i butikken og med fisk.

Fra fotoutstillingen.

Gutta skjærer tunger

Da Hege Jakobsen skulle være med og ta over bedriften, kom erfaringen fra tenårene som guide ved det gamle handelsstedet Jennestad utenfor Sortland godt med.

- De somrene lærte jeg mye om gamle arbeidsredskaper innenfor både jordbruk, fiske og handel.

Begge har vært med og utviklet bedriften over mange år, og de driver i dag stort sett med det samme som når de overtok den tradisjonsrike bedriften. Hun er ikke nevneverdig bekymret for rekrutteringen.

- Alle guttene våre har skjært eller skjærer torsketunger i egen bedrift, kjent som «Giæverguttas Torsketunger», ler hun.

Havnnes i fugleperspektiv, en sommerlig idyll, perfekt for turisme.

– Har aldri angret

Etter over 20 år og med en etterhvert ganske stor familie, er det kanskje på tide å se seg litt tilbake på det livet hun har levd så langt.

- Har du noen gang angret på at du forlot studier og jobb i Ålesund, og viet ditt liv til Havnnes?

- Nei, jeg har faktisk ikke det. Jeg tror faktisk at jeg har verdens beste jobb. Hver dag våkner jeg opp til en magisk utsikt med Lyngsalpene, og jeg møter masse hyggelige folk som kommer tilbake gang etter gang etter gang. Jeg synes jeg er kjempeheldig, sier hun.