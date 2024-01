De to miljøorganisasjonene tror på seier og håper at dommen fra Oslo tingrett vil sette en endelig stopper for gruveselskapet Nordic Minings prosjekt med dumping av gruveavfall i fjorden.

– Uansett utfall kommer vi til å fortsette kampen for Førdefjorden, sier Blazevicius.

Det er en av Norges mest langvarige miljøstrider som nå skal avgjøres. Helt siden 2008 har miljøvernere kjempet for å hindre at gruveselskapet Nordic Mining skal få dumpe millioner av tonn med gruveavfall i fjorden. I 2022 saksøkte Naturvernforbundet og Natur og Ungdom staten, og rettssaken fant sted i Oslo tingrett fra 18. september til 4. oktober i fjor.

– En seier vil bety slutten på at myndighetene med viten og vilje kan tillate forurensning som ødelegger norske fjorder og havområder, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

– Staten kan ikke få fortsette å ødelegge naturen, i strid med våre egne lover. Vi har både jusen, fornuften og naturen på vår side, sier Gulowsen.

Statens egen faginstans Havforskningsinstituttet har hele veien frarådet prosjektet og uttalt at det «ikke er bærekraftig bruk av fjorden». Likevel har staten gitt gruveselskapet Nordic Mining tillatelse til å utvinne mineralene rutil og granat i åpent dagbrudd i Engebøfjellet med deponering av opptil 170 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden.

Uansett hva dommen blir, vil konsekvensene bli store. Gruveselskapet er i full gang med byggingen av sitt anlegg på Engebø, og produksjonen er planlagt å starte senere i år. Samtidig er det registrert store naturverdier i Førdefjorden. Sjøbunnen i området der det skal dumpes gruveavfall fikk høyeste score i en undersøkelse fra Havforskningsinstituttet i 2023. Det er også første gang at EUs vanndirektiv og mineralavfallsdirektiv prøves i retten i forbindelse med forurensning av vannressurser i Norge.