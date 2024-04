Det er Norges Fiskarlag som skriver at MSC i en pressemelding fra informerer om at norskfanget snøkrabbe nå er sertifisert av det akkrediterte og uavhengige sertifiseringsselskapet Global Trust Certification Ltd.

Sertifiseringsselskapet har vurdert fiskeriet opp mot MSCs kriterier knyttet til bestandssituasjon, økosystempåvirkning og forvaltningspraksis. De kan konkludere med at bestanden er i god forfatning og fiskeriet opererer innenfor et veletablert forvaltningsregime.

Selskapet er innleid av Norges Fiskarlag, som gjennomfører prosjektet i samarbeid med salgslagene og Norges sjømatråd.

– Ser gode utviklingsmuligheter

Gisli Gislason, programdirektør for Nord-Atlanteren i MSC mener sertifiseringen har stor betydning.

– Dette er Norges første MSC-sertifiserte krabbefiskeri. De viktigste eksportmarkedene for snøkrabbe er USA og Asia. I disse markedene hvor det er en stadig økende etterspørsel for bærekraftig sjømat, vil MSC sertifiseringen av den norske snøkrabben forhåpentligvis bidra til enda bedre markedstilgang. Vi ønsker snøkrabben velkommen og gratulerer Fiskarlaget og hele den norske fiskeri- og sjømatnæringen.

Også Synne Guldbrandsen, markedssjef i Norges Råfisklag er positiv til dagens nyhet:

– Vi er svært tilfredse med det positive utfallet av sertifiseringsprosessen, og fornøyd med at snøkrabben nå kan benytte MSC sin logo for bærekraftig fiske.

Gratulasjoner fra Japan

Seniorrådgiver Tor Bjørklund Larsen som arbeider med sertifiseringsspørsmål på vegne av alle norske aktører.

– MSC-sertifiseringer tar lang tid, men så er det også svært grundige prosesser. Det er svært hyggelig å nå kunne ønske snøkrabben velkommen blant norske MSC-sertifiserte fiskerier.

Også fra Japan er dagens nyhet godt tatt imot. Kozo Ishii, programdirektør for MSC i Japan sier:

– Jeg ønsker å gratulere fiskeriet, styringsorganene, og alle interessentene som har vært involvert i denne i denne sertifiseringsprosessen for deres innstas og engasjement for bærekraft. Snøkrabbe er en av de mest populære sjømatartene i Japan, og Norge en av de største leverandørene av snøkrabbe til Japan. Siden etterspørselen av MSC sertifisert sjømat øker i Japan, mener jeg at denne storslåtte prestasjonen vil skape mye interesse fra det japanske markedet.