Under militærøvelsen Nordic Response seiler over 50 allierte og norske fartøy utenfor kysten og innaskjærs i nordområdene.

I perioden 26. februar til 15. mars 2024 vil det derfor tidvis bli mye militær aktivitet på sjøen, skriver Forsvaret i en pressemelding.

Bevisstgjører deltakerne

– Selv om øving og trening er viktig for Forsvaret og samfunnet for øvrig, har Forsvaret som mål at sivil næring, handel og ferdsel går som normalt under øvelser, skriver Forsvaret i meldingen.

Her fremgår det at alle militærfartøy, både norske og allierte, har blitt informert om områder med stor fiskeaktivitet, og ikke minste den historiske og næringsmessige viktigheten av fisket, ikke minst torskefisket mellom Lofoten og Sørøya.

Skal vise hensyn

Forsvaret sier de har bedt deltakerne i øvelsen følge med på barentswatch.no, der de kan laste ned oppdatert informasjon fortløpende. Sjøforsvaret har også vært i direkte kontakt med Nord fiskarlag.

- Fiskeriet er en av Norges viktigste næringer. Derfor har militærfartøyene blitt oppfordret til å minimere operasjoner i områder med aktivt fiske, og unngå aktiviteter som kan skape høye bølger i områder der det er fiskeoppdrett. Alle involverte fartøy kommer til å lytte på kanal 16 og svarer ved oppkall, skriver Forsvaret.

Kontaktinfo

De som har spørsmål oppfordres til å kontakte Forsvarets sentralbord på 91 50 30 03 og be om å bli satt over.