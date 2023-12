Den romslige 11-metringen fra Lindesnes avviker ikke vesentlig fra forgjengerne. Med Bankfiske 2-sertifikat kan den gå hele 48 mil av land.

«Perlemor» ble bygget på Evje/Lindesnes, ferdigstilt i begynnelsen av desember og sendt rett fra Lindesnes til Smådal Mekaniske for rigging. I forrige uke gikk Nygård selv båten nordover, fra Smådal på Sunnmøre til Fredvang i Lofoten.

– All honnør til båtbyggerne. Dette har vært en ryddig og grei prosess, oppsummerer han.

Ekkolodd til 300.000

Nygård har hatt større båt, men aldri større ekkolodd. Multistråle-ekkoloddet har en prislapp på hele 300.000 kroner, og forteller litt om prioriteringen om bord. – Det blir artig med ordentlig verktøy. Jeg har prioritert høyt alt av utstyr som har med fiskeleting å gjøre, det er jo der inntekten sitter, sier fiskeren, som regner med å bruke en del tid framover for å sette seg inn i alle duppedingsene.

«Perlemor» er av den romslige 10,99 modellen, med lasterom på 20 kubikkmeter. Det er montert midtskott i rommet, slik at den også kan gå med bulk. Båten er rigget for garnfiske og klargjort for torsk, blåkveite og kongekrabbe. Båten har et romslig styrhus med høy bo-komfort oppe og nede, og vil være en effektiv og god arbeidsplass for Nygård. Her er blant annet vannbåren dørkvarme og smakfull innredning i tre, signert lokalt næringsliv rett i nærheten av båtfabrikken på Lindesnes.

Velprøvd

Siden lanseringen høsten 2021 er den velprøvde 11-metringen nærmest blitt masseprodusert, og «Perlemor» avviker ikke vesentlig fra sine forgjengere. Mest iøyenfallende forskjell er leddlyset under bremmen på styrhusvinduene. Da Nygård forlot Smådal, lyste det grønt rundt styrhuset, men han lover at i jula skal fargen være rød.

- Ingen stor sak, men det er jo stilig.

Stilig er også navnet på båten, som er oppkalt etter kona Margrethe. Det opprinnelig greske navnet betyr «perle», og da Margrethe var liten, ble hun bare kalt «Perlemor».

Mest mulig til Fredvang

Nygård bor i Gravdal, men har de siste 15 årene hatt båten i Fredvang, en halvtimes kjøretur lenger ut. Herfra er det kort å gå på havet. – Mest mulig av torsken skal landes på Fredvang, og der skal også blåkveita landes, sier han, men må innrømme at årets torskefiske måtte avsluttes lenger nord, på Vengsøya utenfor Tromsø.

«Perlemor» Vis mer ↓ Lengde: 10,99 meter Lasterom: 20 m3 Hovedmotor: 450 hk 2 lugarer, tre køyer Båtbyggeri: Nor-Dan Marine AS, Evje/Lindesnes

Han har krabbekvote gruppe 1, som han har hatt de siste 20 årene. Kongekrabben tas selvsagt i Finnmark. Nygård samarbeider med en annen lokal sjarkfisker, og til sammen disponerer de to fem torskekvoter.

Bankfiske 2

Båten har sertifikat Bankfiske 2A1, og Nygård kan gå hele 48 mil av land for å sette blåkveitgarna godt utenfor yttersida av Lofoten. Foruten torsk, blåkveite og kongekrabbe, kan det også bli en del sei på dekk vinterstid. I tillegg til garnriggen, har han også innkjøpt linekveiler i reserve.

- Hva skal til for at du bruker den?

- At jeg kan tjene penger på den.