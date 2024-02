Det bekrefter hans sønn Johan Brox til VG.

Nordlys meldte først om dødsfallet.

Ottar Brox var en profilert sosiolog og SV-politiker. Han døde fredag, 91 år gammel.

Han var mest kjent for boken «Hva skjer i Nord-Norge?» fra 1966.

Brox var fra Torsken på Senja i Troms. Han er en av Norges mest anerkjente sosiologer. Han har skrevet flere andre bøker.

Brox var professor ved Universitetet i Troms (UiT) da det ble først åpnet i 1972, frem til 1984. Han satt på Stortinget for Troms fra 1973 til 1977, og var senere i bystyrene til både Bergen og Oslo.

Han var bosatt i Oslo de siste 40 årene.

– Først og fremst er det veldig trist. Vi møttes sist i oktober. Han var da lei seg for at han ikke lenger maktet å skrive polemiske tekster. Men frem til han var 89 var han i full drift, og vi må ta med oss at han ble nesten 92, sier Nils Aarsæther, professor emeritus ved Institutt for Samfunnsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, til Nordlys.

Han var student, kollega og venn av Brox.