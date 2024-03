– Båten gir enorme muligheter. Dette er kjempegreier, sier Fersnes til Kyst og Fjord.

Litt mer av alt

11-metringen har fått «litt mer av alt»;

– Litt mer lasterom, sertifikat for bankfiske 2 og et ballastanlegg som optimaliserer trim på fartøyet for økt sikkerhet under draging, forteller båtbygger Erik Ianssen ved Selfa Arctic på Rødskjær i Sør-Troms.

På slutten av forrige uke overleverte Ianssen den nye 11-metringen til den unge rederen, som samme kveld startet turen nordover til heimhavna Havøysund. Nå blir det garn- og linefiske etter torsk, sei, hyse og blåkveite, samt teinefiske etter kongekrabbe.

11-metringen «Nanna K» stiller med «litt ekstra» både her og der. Båten har blant annet en egen stampeskjerm. Foto: Selfa Arctic

Enormt lasterom

For rederen, som opprinnelig er fra Arendal, er kontrasten fra den gamle Viksund-sjarken nærmest ubeskrivelig. Han hadde en containerkapasitet på 2000 liter - 2 kubikkmeter. Nå har han tett på 16 kubikkmeter. Det er nærmere en 10-dobling fra gammelbåten. I løpet av året skal en kvote på rundt 25 tonn torsk havne nedi dette rommet.

- Det er klart man må være der det skjer, og utnytte de mulighetene man kan, sier han.

- Har du en plan?

- På en måte. Jeg har fått et mulighetsrom jeg aldri tidligere har hatt. Planen er å utnytte båtens kapasiteter og muligheter så godt det lar seg gjøre, innenfor de tillatelser og begrensninger som finnes. Den nye fleksibiliteten er enorm, og sånn fiskeriet har vært de siste årene finnes det muligheter hele året.

- Planen er å jobbe mye. Så får vi se.

Ble fisker ved en tilfeldighet

Fersnes gikk maskinistlinja i Tønsberg, men likte fysisk arbeid, og søkte etter praksis på en ferskfisktråler fra Karmøy ved siden av skolegangen. Dette var i 2016. Livet om bord ga mersmak, og året etter fikk han hyre som vikar hos Kransvik-rederiet i Lofoten. I 2018 var han ferdig på skolen, og kunne gå rett i fast jobb på de store Kransvik-båtene «Bernt Oskar» og «Knut Olav».

Underveis kjøpte han seg egen sjark, en liten Viksund, som han drev på friturene. Den ble inngangsbilletten til eget fiskeri, og i fjor takket han for seg hos Kransvik etter det han beskriver som noen flotte år, for å satse på egen skute.

- Jeg må bare skryte av kransvikingene, som ga meg sjansen. Det er dem, sammen med satsingen på egen båt, som gjør at jeg er der jeg er i dag, sier Fersnes, som håper flere unge kan bli inspirert til å følge etter. – Ha tro på deg sjøl, du får til det du vil, sier han.

Ferdig med skolen i 2018 flyttet han også til Havøysund, i motsatt ende av landet fra der han vokste opp. Men et viktig navn har han tatt med seg nordover. Båten er oppkalt etter bestemoren, Nanna Kristine Fersnes.

Inspirert av Nor-Dan

Han har gått grundig til verks, og underveis i anskaffelsesprosessen har Andre vært innom en rekke ulike sjarkmodeller. Til sist landet han på Max-sjarken fra Selfa, fordi han mente at denne modellen ga det største mulighetsrommet innenfor lengden på 10,99 meter.

– Alt på ett dekk, mye dekksplass, godt rykte, gode sjøegenskaper, god utnyttelse av plassen, gode løsninger i maskinrommet, blant annet med plassbesparende vinkelgear under motoren. Alt i alt er det enorme muligheter om bord, sier han.

Kjennere vil fort bemerke at designet innvendig minner mistenkelig om Nor-Dan-sjarkene på Sørlandet. Det bekrefter rederen.

– Ja, jeg har hentet mye inspirasjon fra Nor-Dan, sier Fersnes, som bestilte sørlendingenes faste finsnekker Tor Håkon Jansen fra Lindesnes som leverandør for deler av innredninga - pluss Selfas faste leverandør Steinar Eik Jensen i Trondheim. Altså litt mer av alt, også i bofasilitetene der framme.

Bankfiske 2

Bankfiske 2-sertifikat er ikke vanlig for 11-metringer, men «Nanna K» har det. Å nå de ytterste blåkveitefeltene skulle dermed være godt innenfor rekkevidde.

Fartøyet har også innmontert et spesielt ballastanlegg som optimaliserer trimmen på fartøyet, designet av Selfa. Systemet gir et langt sikrere fartøy, for eksempel under draging av tunge garn, som kan utfordre stabiliteten under høye bølger. Med ett tonn ekstra ballastvann framme i baugen under draging, ligger båten tungt i vannet og er mindre utsatt for kantring.

– Vi tror at dette systemet har spart mange liv, sier Erik Ianssen til Kyst og Fjord.

Lugaren på styrbord side. Foto: Selfa Arctic

16 skreddersydde containere

Selfas MAX-sjark i kompositt, som nå har vært i markedet i et drøyt tiår, leveres vanligvis med lasterom på 20-22 kvadratmeter. Mens «Nanna K» har fått litt mer, Ianssen oppgir 24 kubikkmeter, med 16 skreddersydde containere i aluminium, som utnytter hver kvadratcentimeter av rommet.

I motorrommet sitter en 9,3 liters Scania-motor på 300 hk, samt et aggregat som leverer 7,5 kW som strømkilde når fartøyet ikke har landstrøm. To hydrauliske sidepropeller for og akter sørger for maks manøvrering under krevende forhold.

Supermodellen Kate Moss har vært med og pyntet opp messa. Det har også i høy grad de to finsnekkerne gjort. Foto: Selfa Arctic

Eget stampekamera

Til den doble linesetteren hører et eget kamera over linestampene, en stampeskjerm, som gjør fiskeren i stand til å holde øye med hvordan det går med linesettinga.

Den unge fiskeren har også sørget for god komfort om bord, med et dørkvarmeanlegg som gir tørt og godt innemiljø både i styrhus og lugar, og en Kabola brenner som sørger for varmt maskinrom og lugar/styrhus når fartøyet ligger til kai og ikke har landstrøm. Vakuumstøpt sandwichlaminat gir ifølge produsenten en varm konstruksjon for mannskapet og lang levetid for båten.

Joda, de har et poeng, de som hevder at førerplassen i en moderne sjark har begynt å minne om en flykabin. Foto: Selfa Arctic

Signert norskekysten

Leverandørlista har signaturer fra det meste av norskekysten, som Fredrikstad i Østfold, Horten i Vestfold, Lindesnes i Agder, Florø i Fjordane, Smådal, Søvik og Ålesund på Sunnmøre, Trondheim i Trøndelag, Kabelvåg og Leknes i Lofoten, Sortland i Vesterålen og Harstad i Sør-Troms, samt altså Rødskjær lengst sør i Harstad kommune, der båtbyggeriet ligger.

Fakta, «Nanna K»:

Lengde: 10,99 meter

Bredde: 4,30 meter

Lasterom: 24 m3

Motor: 300 hk

Redskap: Garn, line og teiner