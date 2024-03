– Aker BioMarine overbeviste juryen om at det er mulig å skape en eksportsuksess gjennom en målrettet, bærekraftig og innovativ forretningsstrategi, skriver Eksfin i en pressemelding.

– Aker BioMarine kontrollerer også hele verdikjeden - fra krillfangst i Antarktis til forskning, produktutvikling, produksjon og salg av krillbaserte ingredienser og produkter. Krillen brukes til både fiske- og dyrefôr, i tillegg til et voksende konsumentmarked som får høykvalitets proteiner fra krillen, legger Eksfin til.

De skriver at juryen er spesielt imponert over at 91 prosent av selskapets omsetning er fra fra eksport, med hovedmarkedene i Amerika og Asia.

Aker BioMarine har bidratt til å etablere en ny milliardindustri, og har etablert seg som en verdensledende eksportør av en ny råvare i det globale markedet.