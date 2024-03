Bedriften har 50 fast ansatte og holder til i Svolvær i Lofoten og består av en overbygd dokk, en overbygd slipp, samt et nylig oppført heveverk.

Bedriften ble i 2022 en av hovedsponsorene for VM i Skreifiske, så de er nå inne i sitt tredje år.

Den gang da uttalte VM-koordinator Alexander Jansen:

– Det har enormt mye å si. Vi er veldig takknemlig for at Skarvik har kommet på banen. Det viser at de har en guts og god strategi som kan gi god markedsføring for dem. For oss betyr det mye at et så stort verft og næringsvirksomhet går inn som hovedsponsor for oss.

Flott arrangement

Daglig leder hos Skarvik, Marius Løken forteller at de er med fordi de liker å være en bedrift som bidrar lokalt.

– Vi synes at det er et flott arrangement med lange tradisjoner og som skaper liv og røre i byen, sier Marius.

Som sponsor får de en del goder, blant annet å kunne være med på fisketurer.

– Vi bruker VM i Skreifiske for å tilby våre ansatte noe sosialt og kunne ha ei trivelig helg i lag.

Arrangementet er også en arena for å markedsføre og vise hvem bedriften er, der de er synlige på skjermer og har egne bannere.

Bidra til å rekruttere ansatte

Marius forteller at de generelt ikke driver så mye med annonsering.

– Kundegruppen vår, rederi med båter over femti meter, er det ikke så mange av, så den markedsføringen går ofte gjennom ryktebørsen. Og har du en slik båt og skal på verksted, har du tre valg i Nord-Norge.

Den viktigste grunnen til å drive markedsføring er derfor å kunne rekruttere ansatte til bedriften.

– Og det er i dag er blitt ei større utfordring, sier Marius avslutningsvis.