Den gigantiske fisken ble tatt på garn utenfor Vega, og er den største fisken Fredriksen noensinne har kjøpt i løpet av sin karriere som fiskekjøper og driver av Vega Delikatesser.

– Jeg kan ikke huske å ha sett en sånn fisk før, sier Fredriksen til NRK om storfangsten.

Verdifull fisk

I Norge verdsettes ofte en makrellstørje på 300 kilo til mellom 50 000 og 100 000 kroner. Kato Fredriksen vil på sin side ikke si noe om hva han betalte til den heldige fiskeren.

Prisene varier sterkt på grunn av økt makrellstørjefiske utenfor Vestlandet. Dermed er prisene høyst individuelle.

To en makrellstørje på 396, 7 kilo

Det er ikke bare på Helgelandskysten det hentes inn gigantiske makrellstørjer for tiden.

Hobbyfisker Thomas Tangen Flem fanget ifølge NRK Møre og Romsdal en makrellstørje på hele 396,7 kilo. Den ble tatt på stang fra en beskjeden 22-fots båt. Den kan være den største som noen sinne er tatt i Norge.

Derfor venter Thomas Tangen Flem spent på avgjørelsen fra juryen i Villmarksliv, som vil avgjøre om hans fangst blir anerkjent som ny norgesrekord.

Makrellstørja er en av de største artene i tunfiskfamilien og kan veie opp til flere hundre kilo.

I dag foregår fangsten helt fra Sørlandet og nordover til helgelandskysten hvor fisken beiter på pelagiske fiskesorter.

Fisket i Norge er imidlertid sesongavhengig, vanligvis fra vår til høst som er tiden det er lettest å få tak i den.

Fisken er svært ettertraktet i flere land og har en høy markedsverdi, spesielt i Japan, der den brukes til sushi og sashimi. Dette gjør fangstene svært verdifulle, og prisen kan variere avhengig av størrelse og etterspørsel.

383 tonn i 2023

Forskerne har forøvrig slått fast at makrellstørja for alvor er tilbake i norske farvann. Det gjør at fangsten nå er regulert inn i det ordinære fisket, men med strenge begrensninger.

Den norske totalkvoten i 2023 er på 368 tonn.

I tillegg fikk Norge overføre 15 tonn ufisket kvantum fra 2022 til 2023, som betyr at norske fiskere i år kan ta inntil 383 tonn.