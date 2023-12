Bjørnafjorden-ordfører og Frp-nestleder Terje Søviknes bekrefter til VG at han har brutt regelverket for oppbevaring av hummer i fredningstiden.

Søviknes sier at han glemte å melde inn antallet hummer som han oppbevarte i samleteine i sjøen til Fiskeridirektoratet innen fristen 1. desember.

Bjørnafjord-ordføreren karakteriserer høstens hummerfiske som årets høydepunkt. Foto: Privat

Tatt i kontroll

Dette ble avdekket av Fiskeridirektoratet og Kystvakten da de gjennomførte en kontroll på hans kai i Bjørnafjorden i Vestland 4. desember, ifølge Søviknes som etter en henvendelse fra VG legger seg flat:

– Her har jeg gjort en megatabbe gjennom å glemme innmelding innen fristen, sier Søviknes til VG og fortsetter:

– Det er utelukkende mitt ansvar, og jeg kan ikke annet enn å legge meg helt flat, akseptere beslaget av vel 30 hummere og ta straffereaksjonen som trolig kommer.

Må meldes inn

Fiskeridirektoratet opplyser at det er lov å oppbevare hummer i sjøen i desember. Men dersom oppbevaringen i desember skjer fra og med Vestland til grensen mot Sverige, skal det sendes en melding til Fiskeridirektoratet.

Dette fordi hummeren er fredet i det aktuelle området i desember.

Ordføreren var yrkesfisker i ungdommen, og har beholdt hummerfisket som en kjær hobby opp gjennom årene. Foto: Privat

– Travel høst

– Hvordan klarte du å glemme å melde inn dette innen fristen?

– Det har rett og slett vært en ekstremt travel høst, hvor mye av oppmerksomheten min har vært rettet mot budsjettarbeid og annet arbeid i kommunen og fylkeskommunen. I tillegg reiste jeg til utlandet 1. desember, og så bare glapp det helt, sier Søviknes.

– Jeg avsluttet fisket i begynnelsen av november, og siden den gang har det vært helt ute av tankene mine.

Rent fiskeri-rulleblad

Han sier han var på vei hjem fra utenlandsreisen da kontrollen fant sted. Ordføreren sier at han ikke har blitt tatt i kontroll av hummerfisket tidligere.

– Jeg har blitt kontrollert tidligere, men har bare fått grønne lapper med smilefjes på teinene. Det er mange regler å ta hensyn til, noe jeg følger med på hele tiden.

Må stå for det

Vest politidistrikt henviser til Fiskeridirektoratet inntil videre. Fiskeridirektoratet og Kystvakten har ikke anledning til å følge opp VGs henvendelse onsdag kveld.

– Har du blitt informert om hvorvidt saken har blitt anmeldt?

– Jeg har forstått det slik at Fiskeridirektoratet behandler saken, og så blir den trolig oversendt politiet som utferdiger boten eller hva konsekvensen måtte bli.

Når det gjelder medieomtale av saken, sier Søviknes at det er slik det er å være en offentlig person, og at han må stå for tabben som han har begått.

Gammel hobby

Søviknes forteller at hummerfiske er en hobby han har hatt lenge.

– Dette er en hobby jeg har hatt siden jeg var en neve stor, selve høydepunktet på høsten. Men nå foregår jo dette på siden av alt det andre jeg driver med. Jeg var jo yrkesfisker i ungdommen, før jeg ble heltidspolitiker.

Han sier at han er glad for at Norge har en god forvaltning av hummerbestanden langs kysten og at det gjennomføres kontroller basert på regelverket.

Tidligere statsråd

– Fremover vil jeg melde inn antall hummer i samletein i god tid før jeg gir meg med hummerfisket. Dette for at det skal bli gjort mens oppmerksomheten min er rettet mot fisket, slik at jeg ikke glemmer det før innmeldingsfristen.

Søviknes var både olje- og energiminister og eldre- og folkehelseminister under Erna Solberg (H) frem til 2020. Siden kommune- og fylkestingsvalget har han vært ordfører i Bjørnafjorden kommune, som er en sammenslåing av kommunene Os og Fusa.