Da Bjørnar Skjæran returnerte til Stortinget trådte vararepresentanten Karianne B. Bråthen ut av sin rolle som stortingsrepresentant, og dermed også som partiets fiskeripolitiske talsperson.

55 år gamle Runar Sjåstad fra Vadsø blir ny partiets nye fiskeripolitiske talsperson, melder Arbeiderpartiet i en pressemelding.

Sjåstad har tidligere har arbeidet for Sydvaranger Gruve, samt vært organisasjonsarbeider for LO og distriktssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund, er inne i sin andre periode på Stortinget for Finnmark.