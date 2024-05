- Det er synd, siden dette var en god mulighet for oss til å spare tid og penger i prosjektet, noe vi er pålagt av myndighetene til å gjøre. Dumperkjøringen skulle være med på å finansiere massetransport med lekter til å bygge og utvikle næringstiltak i tre kommuner lenger unna skipstunnelen, sier prosjektleder Terje Skjeppestad.

Nei fra Vegdirektoratet

Det er Vegdirektoratet som har avslått Kystverkets søknad om å få kjøre dumper på fylkesveiene i nærheten av skipstunnelen. Kystverket ville kjøre overflødige steinmasser rett ut av skipstunnelen til de planlagte næringsområdene på Kjøde og Lesto med dumper, uten fordyrende omlasting over på lektere.

– Vi trengte en dispensasjon fra vegmyndighetene for å få lov til dette. Dessverre fikk vi nei på dispensasjonssøknaden vår, forteller Skjeppestad.

Nei og ja

Kort fortalt sier Vegdirektoratet nei til at Kystverket kan kjøre dumper på fylkesvegene på begge sider av skipstunnelen (FV. 618 og FV. 620), men sier ja til at Kystverket kan krysse fylkesvegen ved Kjøde (FV. 620) med dumper, under gitte forutsetninger.

– Det er da noe, men det viktigste for oss var å kunne kjøre dumper på fylkesvegen, sier Skjeppestad som sier det uansett er godt å endelig få et svar fra vegmyndighetene.

Kystverket sendte inn sin dispensasjonssøknad i november.

Krav om å bygge kryss

– Vi skulle gjerne fått avgjørelsen tidligere. Nå må vi se framover og få lukket en annen vanskelig sak, nemlig innsigelsene fra Vestland fylkeskommune til reguleringsplanen for skipstunnelen. Forhåpentligvis vil fylkeskommunen ikke kreve at vi bygger vegkryss på Eide før vi bygger skipstunnel.

- Vi forstår ikke helt dette rekkefølgekravet, som vil koste oss mye tid og penger.

Saken skal opp på et meklingsmøte med Statsforvalteren 23. mai, melder Kystverket.