Det havgående linefartøyet «Kambur» sank tirsdag under fiske sør for Færøyene, etter å ha blitt truffet av en massiv bølge. Båten ble liggende med sterk slagside, og 14 av mannskapsmedlemmene ble plukket opp med helikopter før båten gikk ned.

De to siste kom seg aldri ut av fartøyet, og har trolig gått ned med båten, ifølge Færøyske medier.

Søket etter de to fiskerne ble avsluttet søndag, melder den færøyske TV-stasjonen Kvf. To kystvaktfartøyer oppholder seg fortsatt i området, og holder øye med situasjonen, men det foregår ikke lenger et aktivt søk.

De to fiskerne var 47 og 57 år gamle.

Fartøyet ble i sin tid bygget for et norsk rederi, og har seilt under navnene «Geir» og «Østerfjord».