Lagmannsrettsdommen mot fiskekjøper Svein Magne Mienna blir stående. Det har Høyesterett bestemt.

Dommen var en bot på 12.000 kroner. Mienna selv har tidligere uttalt at han akter å ta saken til menneskerettsdomstolen i Strasbourg, hvis nødvendig.

Det var i mars 2022 på fiskemottaket Nergård Sørøya AS i Hasvik i Finnmark at Mienna ifølge dommen skal ha opptrådt nedlatende og ubehagelig overfor to kvinnelige inspektører fra Fiskeridirektoratet.

Kvinnene måtte tåle flere kommentarer med seksualisert innhold. Mienna omtaler dommen som «idiotisk», og sier han snakket slik «fiskere har gjort i tusenvis av år».

Fiskeridirektør Frank Bakke Jensen er fornøyd med at dommen blir stående.

- Dette er primitive hersketeknikker hverken samfunnet generelt, eller sjømatnæringa spesielt kan tolerere, sier Bakke-Jensen i en pressemelding fra Fiskeridirektoratet.