– Man blir alltid bekymra når man får den type problemer. Men vi håper på det beste. Det trenger ikke å være alvorlig eller tilsvarende som sist. Men det finner vi ut av ved å gjøre flere undersøkelser, sier prosjektleder for «LoVe Ocean», Geir Pedersen, forsker ved Havforskningsinstituttet til NRK.

Fredag 17. mai skrev VOL om at Havforskningsinstituttet har mistet kontakten med sjøkabelen som går fra land på Hovden i Bø og ut til Havforskningsinstituttets havobservatorie «LoVe Ocean» med en rekke undersjøiske måleinstrumenter ute ved sokkelkanten.

Til VOL opplyste Pedersen at de slet med å få strømmen i kabelen, og at det kunne skyldes et brudd på kabelen eller noe helt annet.

– Vi vet rett og slett ikke enda, sa han, og fortalte at de ville ha folk opp for å gjøre flere undersøkelser til uken.

Har informert politi og PST

Forrige gang Havforskningsinstituttet mistet kontakt med den samme kabelen var i 2021. Da mistenkte man sabotasje.

Saken ble den gang anmeldt til Troms politidistrikt og flere russiske trålere som hadde oppholdt seg i området ble navngitt til politiet.

Saken ble etterhvert henlagt uten at det var konkludert med om bruddet var en villet handling eller et uhell.

Overfor NRK bekrefter Havforskningsinstituttet at både politi og Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) er informert om at det er problemer med kabelen nok en gang.

Seniorrådgiver i PST, Martin Bernsen, sier til NRK at det er interessant for PST å ha kunnskap om det dersom en slik kabel kuttes eller forstyrres.

Ligger tryggere

– Vi følger med på skipstrafikken over kabelen, men det viktigste er at kabelen nå ikke går lenger ut enn til 12-milsgrensen. Siden den ikke ligger i internasjonalt farvann, mener vi den ligger tryggere, sier Pedersen til NRK.

Han forteller til statskanalen at han tviler veldig på at det er et nytt brudd som i 2021.

– Som sagt så har vi ikke noe informasjon nå som gjør at vi kan konkludere på hva som har skjedd, så vi må gjøre disse målingene. Muligens vil vi også gå ut visuelt og inspisere før vi kan konkludere.

Viktig å følge med

NRK har også snakket med professor i etterretning ved Forsvarets Høyskole, Tom Rødseth, som ser alvorlig på saken.

– Det er vanskelig å si hva som står bak, det kan være tråling som har revet opp kabel eller et skip med anker. Hvis det er statlig sabotasje, kan vi ikke utelukke undervannsaktivitet. Men det kan også være en teknisk svikt, påpeker han.

Han mener det er viktig å følge med ettersom det er kjent at denne kabelen følger russisk ubåtaktivitet.