Etter en lang utredning og kort debatt skal det i dag stemmes over forliket rundt kvotemeldinga «Folk, fisk og fellesskap» i Stortinget.

Meldinga ble lagt frem av daværende fiskeriminister Cecilie Myrseth 12. januar, og har siden da vært behandlet i Stortingets Næringskomité.

Forrige fredag var det klart at komitéen hadde kommet til enighet om et forlik, og det er denne innstillingen som i dag blir debattert. Det er ikke ventet at behandlingen i dagens møte vil endre stemmetallet som ble avgjort i komitéens forhandlinger.