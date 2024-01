I Norges Sildesalgslag sin ukentlige oppsummering, kalt Fiskets gang, forteller de at både silde og kolmule-fisket ble hindret av været sist uke.

Sildelaget kaller uke fire for «en heller laber sildeuke» og kvantum for «beskjedent», da alle fartøygrupper til sammen klarte å ta 12.400 tonn. Fangstene er tatt av 24 forskjellige båter, og fordeler seg slik i de ulike fartøygruppene:

5000 tonn på ringnot

4800 tonn på trål

2600 tonn på kyst

I mange uker har det vært snakket om at silda er i ferd med å forlate fjordene i nord, og nå konkluderer også Sildesalgslaget at silda begynner å bevege på seg.

– Lengst ute har vi en fangst vel 30 nautiske mil nordvest av Torsvåg fyr. I tillegg er det tatt fangster i ytre del av Kvænangen, på Lopphavet og i Altafjorden. Ett annet tegn på at silda er i bevegelse er at snittvektene varierer fra kast til kast, skriver Sildesalgslaget.

Fisket etter nordsjøsild, kategoriserer Silesalgslaget for å være en «god sildeuke for januar å være». De 4500 innmeldte tonnene, sto hovedsakelig utenlandske båter for, fra feltet rundt Shetland, mens norske båter i Nordsjøen bare har tatt «noen slumper».

Sildelaget forventer ikke mye makrell i februar, men de tror det blir et økende kvantum av kolmule framover.

I de få værvinduene som har vært, har nemlig «Birkeland» og «Talbor» fisket til sammen 4.000 tonn med kolmule, og har meldt om trålhal på opptil 700 tonn.