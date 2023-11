Verdien økte med 47 millioner kroner, eller 61 prosent, sammenlignet med oktober i fjor. Det er en vekst i volum på 113 prosent.

USA har blitt meget viktig

USA, Vietnam og Hongkong SAR var de største markedene for kongekrabbe i oktober

- Til tross for økt tilførsel av russisk kongekrabbe i Asia og gjenåpning av fisket etter rød kongekrabbe i Alaska, ble oktober en sterk eksportmåned for norsk kongekrabbe, sier ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd, Josefine Voraa til Norges Sjømatråds nettsider.

Eksporten av kongekrabbe til USA fortsetter å vokse etter sanksjoner mot russisk krabbe. I oktober ble det eksportert 153 tonn til en verdi av 88 millioner kroner, noe som er rekord i både volum og verdi for en enkeltmåned for kongekrabbe til USA.

Tredoblet volum av fryst kongekrabbe

Dette er en økning på 50 millioner kroner, eller 134 prosent, sammenlignet med oktober i fjor.

- Snittprisen for både fryst og levende kongekrabbe går ned, så verdiveksten drives først og fremst av økte volum og en svekket norsk krone, forklarer Voraa.

Volumøkningen totalt til USA er på 212 prosent. For fryst kongekrabbe er volumet tredoblet sammenlignet med oktober i fjor.

- I takt med at det nå er mye russisk kongekrabbe i de asiatiske markedene, faller eksporten av levende kongekrabbe til Asia sammenliknet med de siste månedene. Det er ikke overraskende. Likevel ble det i oktober eksportert 41 tonn levende kongekrabbe, til en verdi av 13 millioner kroner, til Asia, med Vietnam og Hong-Kong som største markeder, sier Josefine Voraa.

Dette er en økning på 277 prosent i volum til Asia sammenlignet med oktober i fjor, men her gikk prisen ned med hele 16 prosent, fra 393 kroner per kilo til 330 kroner per kilo.

Kraftig fall for snøkrabbe

Norge eksporterte 34 tonn snøkrabbe til en verdi av 3 millioner kroner i oktober. Verdien falt med 30 millioner kroner, eller 90 prosent, sammenlignet med oktober i fjor. Volumet falt med 85 prosent.

Bulgaria, USA og Nederland var de største markedene for snøkrabbe i oktober

Bulgaria hadde størst verdivekst denne måneden, med en eksportverdi på 2 millioner kroner, mot ingenting i fjor. Eksportvolumet endte på 26 tonn.