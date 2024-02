14 av et mannskap på 16 ble berget da den færøyske linebåten «Kambur» fikk slagside og sank etter å ha blitt truffet av røffe bølger under fiske sør av Færøyene. Båten er tidligere kjent fra Norge under navnene «Geir» og «Østerfjord» før den ble solgt til Færøyene.

Ble igjen i båten

De to som er savnet skal ha blitt fanget inne i den kantrede båten, mens resten av mannskapet kom seg ut, hvor de sto og ventet på skutesida mens redningshelikopteret plukket dem opp. Ifølge den færøyske kringkasteren Kvf.fo lyktes redningshelikopteret å plukke opp bare 13, mens de måtte tilbake en ekstra tur etter det siste mannskapsmedlemmet.

Vanskelig vurdering

Helikopterpilot Andreas Mouritsen forteller til kvf.no at redningen skjedde ved at de 13 første ble heist opp ved hjelp av redningsmann som tok seg ned til siden av styrhuset på «Kambur». Den siste av de 14 ute på dekk befant seg imidlertid foran på båten bak ei mast, og det var nødvendig å få ham til å hoppe i sjøen for at det skulle være mulig å plukke ham opp. Det vegret han seg for å gjøre, og piloten måtte gjøre en tøff vurdering.

– Drivstoffet begynte å ta slutt, og det er også begrenset hva helikopteret tar. Mannen sto stille, og vi skjønte at det beste var å gå inn med resten av folket, sier Mouritsen til kvf.fo.

Måtte vente til båten gikk ned

Heldigvis fant de mannen fortsatt ute på dekk da de kom tilbake. Båten lå nå tungt i sjøen, men fortsatt fikk de ham ikke til å hoppe i bølgene. Helikopteret ventet da til «Kambur» hadde gått ned, slik at mannen måtte gå i havet og deretter bli plukket opp av redningsmannen.

– Mannen ville ikke hoppe i sjøen, og da bestemte vi oss for å bare vente på at «Kambur» skulle synke, og så redde mannen. Det var vellykket, forteller piloten.