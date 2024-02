Nettleieselskapene i nord har styrket beredskapen og advarer om at det kan bli nye strømbrudd etterhvert som «Ingunn» slår inn over landsdelen.

– Treffer «Ingunn» her på verst tenkelige måte, kan det bli mange skader og feil på kraftlinjer, sier beredskapslederen hos Arva, Per-Magne Johansen, i en pressemelding. Selskapet leverer strøm til kunder i Troms.

I Lofoten sliter nettselskapet Elmea med dekningen i Vest-Lofoten, og varslet ved 9-tiden torsdag om at over 5 000 kunder var berørt.

Også i Trøndelag melder nettselskapet Tensio om mange berørte kunder, rundt 9 000 torsdag morgen.

- Over 20 000 har vært uten strøm gjennom natta. Så det blir spennende å se hvordan det blir utover dagen, sier kommunikasjonssjef Bengt Eidem hos Tensio.

- Hvor mange som må være strømløs utover dagen og i verste fall enda lengre, vet vi ikke. Folk må være tålmodige, gjentar Eidem.

De berørte selskapene varsler at det ikke er sikkert at de klarer å få tilbake strømmen hos alle før vinden har løyet. De ber folk orientere seg via dekningskartene som finnes på nett, fremfor å ta opp kapasitet på vaktsentralene ved å ringe selskapene.

Her kan du sjekke Arvas dekning i Nordland og Troms

Her kan du sjekke Elmeas dekning i Lofoten.

Her kan du sjekke Vestalls dekning i Vesterålen.

Her kan du sjekke Tensios dekning i Trøndelag.

Her kan du sjekke Lineas dekning på Helgeland.