Flakstad Fiskarlag registrerer med stor bekymring at et utvalg nedsatt av HelseNord foreslår å nedskalere Lofoten Sykehus til et distriktsmedisinsk senter. Flakstad Fiskarlags definisjon på et distriktsmedisinsk senter er ei sykestue.

- Med tanke på at Lofoten er en region som fylles opp med fiskere vinterstid og turister hele året, er dette galematias. Da Lofoten også ligger ute i havet, med de utfordringene dette medfører værmessig, finner Flakstad Fiskarlag det utrolig at et slik forslag overhode blir lagt fram. Det er også en hån overfor Lofotens innbyggere at ingen av regjeringens representanter legger frem et forslag om å stoppe denne prosessen.

- Argumenter fra helseministeren som den hun trekker fram blant annet kreft som et argument for å ta bort en så viktig institusjon som Lofoten sykehus, Gravdal, viser til fulle at hun ikke er kompetent for den stillingen hun innehar i regjeringen.

Flakstad Fiskarlag vil med dette be om at også andre lokallag, samt Norges Fiskarlag tar tak i denne saken, og krever at helseministeren stopper Helse Nords iver etter å legge ned livsviktige institusjoner langs kysten. Dette har særdeles stor betydning for fiskerne langs hele den nordnorske kysten, ikke bare i Lofoten.