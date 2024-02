For tiden fisker norske fartøy kolmule vest av Irland, i både EU-sonen og internasjonalt farvann. Fiskeridirektoratet melder nå at deres inspektør, som er om bord på ett av fartøyene, har dokumentert store mengder død kolmule på havoverflaten.

– Trolig skyldes dette at trålposer har blitt sprengt i utøvelsen av fisket. Dette har resultert i at store mengder kolmule er drept ned og ikke registrert som et ressursuttak, skriver Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

– Vi ønsker ikke at fisket utøves på denne måten, påpeker divisjonsdirektør Siv June Hansen i tilsyns- og kontrolldivisjonen i Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet arbeider allerede sammen med forskning og næring for å utvikle fangstbegrensende systemer i dette fisket, for å redusere muligheten for at disse situasjonene oppstår.

– Med bakgrunn i situasjonen på kolmulefeltene vil Fiskeridirektoratet invitere næringen til ytterligere dialog om sprenging av redskaper og diskutere ulike løsninger, sier Hansen.

Men inntil nye løsninger er på plass, påligger det fisker å utøve et aktsomt fiske.

Fiskeridirektoratet ber derfor næringen utvise større aktsomhet i fisket etter kolmule og at det tas hensyn til stor fisketetthet, tilstand til redskapet og tauetid. Det er videre viktig at fisker bruker tilstrekkelig tid når redskapet hales for å redusere muligheten for sprenging av trålposer, oppfordrer Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet minner også om at redskapsproblemer skal rapporteres i det elektroniske rapporteringssystemet (ERS).