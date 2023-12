Fiskekompaniet er sammen med Kvitnes Gård i Vesterålen satt på lista over restauranter som både er bærekraftige og kulinarisk høytstående av restaurantguiden 360 Eat Guide.

Guiden - som opprinnelig er svensk, men som nå dekker Nord-Europa - vektlegger både hvordan maten smaker, hvordan servicen oppleves OG hvor stor hensyn restauranten tar til bærekraft og miljø.

I Norge er det 14 restauranter som har kvalifisert seg til guiden, der restauranten K2 i Stavanger (som har en Michelin-stjerne) får høyest sammenlagt poeng. Andre restauranter på lista er Michelin-restaurantene Re-Naa, Credo, Stallen og Kontrast.

Fiskekompaniet kommer på 13. plass av de 14, men forskjellen mellom topp og bunn er kort, ifølge guiden.

Det som vektlegges i bedømmingen av Fiskekompaniet er at menyen hovedsakelig består av villfanget, lokal fisk, at man bruker bruker brorparten av fiskeråvaren man får inn, og at man viser frem de lokale sjømatprodusentene på menyen. Det er også framhevet at restaurantens grønnsaker er dyrket lokalt.