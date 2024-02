Helikopteret drev søk og redningsøvelse da det ved 1940-tiden styrtet i havet. De seks personene ombord ble hentet opp av havet og VG melder at de ved 2130-tiden ble mottatt ved Haukeland universitetssjukehus.

På en pressekonferanse opplyser politiet at det ble plukket opp overlevende, men at de henviser til sykehuset for mer informasjon om skadeomfang.

Haukeland sykehus har opplyst at tilstanden er uavklart.

Redningsleder Ståle Jamtli i HRS sier til VG at helikopteret var på treningstur da det havnet i sjøen rundt klokken 19.41.

Personene var i vannet i rundt 50 minutter før de ble reddet opp, sier han.

– Vi så ikke noe helikopter i sjøen, bare personene, sier Jamtli.

– Jeg vet ikke hvordan det går med de involverte. Ingen ble erklært omkommet da de ble heist opp.

Jamtli forteller at de ble varslet om hendelsen da senderen til helikopteret sluttet å fungere. HRS visste da siste posisjon til helikopteret, og fant greit frem til stedet.

– Men det var stiv kuling og kaldt, sier han.

Bristow Norge bekrefter at det var et av deres helikoptre som havarerte, og at det var på søk- og redningstrening. Helikopteret er innleid for Equinor