Hvordan skal vi sikre matsikkerhet, vekst og sameksistens der alle mener at de er de viktigste, og bærekraft er et krav med svært få konkrete løsninger?

Det har aldri vært flere krav om bærekraft, vern og grønn omstilling. Et økt trusselbilde reiser også spørsmål om sikker matforsyning og totalberedskap. For å krydre utfordringsbildet, endrer skreien retning og stikker nordover for kaldere hav.

Tar vi de rette valgene for å sikre vår framtid som fiskerinasjon? Dette er noen av temaene som skal tas opp på årets Skreikonferanse i Øksnes, og som vanlig leveres det på foredragsholdere både fra næring, forskning, offentlig myndigheter og forvaltning.

– Målet med Skreikonferansen er å gå rett på sak, og belyse våre muligheter og flaskehalser, og samtidig samle de som faktisk har makt, ressurser og nettverk til å ta tak i dette. Det har vi i høyeste grad fått til i år, sier leder Stine Frivåg i Skreikonferansen i meldingen.

Solid rekke av makt, forvaltning og næring

For å lede konferansen har de hentet inn strategisk rådgiver for rektor på UIT, Geir Bakkevoll. Han har tidligere bakgrunn som kommunikasjonssjef i Reno-Vest. Lidenskapen og engasjementet for verdiene av og ved havet har han fra oppveksten på Andøya og kommunikasjonsarbeidet i Norges sjømatråd.

Nylig ble den nye kvotemelding "Folk, fisk og fellesskap" sluppet. Kvotemeldingen skal gi føringer for forutsigbarhet og rettferdig fordeling. Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth kommer til Skreikonferansen for å si noe om hvordan kvotemeldingen og endrede rammebetingelser påvirker kystsamfunnene og fiskeriene i nord.

Fylkesråd i Nordland, Svein Eggesvik, kommer for å snakke om hvordan vi kan bygge en sterk og levedyktig kyst med dagens rammebetingelser, kvotemelding og arealutfordringer.

For å snakke hvordan vi skal få til vekst, kommer den nye direktøren i SNN, Hanne Karoline Kræmer, for å løfte noen scenarioer hvis vi ikke klarer å løse sameksistens.

Krig, miljøvern og matsikkerhet

Havet er i endring, konsekvensene for økosystemene er alvorlige og økt global konkurranse utfordrer oss på både produksjon og kvalitet. Samtidig maler krig og konflikt dystre bilder i samfunnet og for næringa, der forsvaret krever mer og mer space for å overvåke ressurser vi allerede konkurrerer om. Vi snakker om hvordan vekst møter vern, og hvordan vi deler på havet.

Fra Norges Fiskarlag kommer Øyvind Arntzen for å snakke om hvordan de ser på sameksistens med oppdrett, space, havvind, mineralutvinning på havbunn, og hvordan han ser på denne knuten av agendaer.

Seniorrådgiver i GOVSATCOM. SSA og Norsk Romsenter, Hugo Moen kommer for å snakke om satellitters betydning for kunnskap, bærekraft og sikkerhet, og hvorfor det er viktig for fiskeri og havbruk at vi prioriterer denne type aktivitet i havområdene.

Brynjar Kværnstuen, direktør i Vesterålen Havbruk AS, mener at torskeoppdrett kan være svaret for å sikre vekst når kvotene går ned. Men hvordan mener han at oppdrett og villfangst kan leve side om side?

Debatt

Skreikonferansen skal også belyse om vi har vilje til å gjøre de endringene som må til for å sikre matsikkerhet, vern, men også utvikling og vekst. Dette blir en viktig tematikk under debatten der Geir Jørgensen fra partiet Rødt, Willfred Nordlund fra Senterpartiet og leder av næringskomiteen, Olve Grotle fra Høyre, Øyvind Arntzen fra Norges Fiskarlag, Arne Karlsen fra Gunnar Klo AS og statssekretær Kristina Hansen fra Arbeiderpartiet stiller.

– I god Øksnes-stil går vi ikke rundt grøten, men går fokusert på å finne løsninger. Det føler vi at vi kan få til med programmet og debatten. Så er vi svært fornøyd med å også inkludere framtidas ledere med å utdele masterstipendet Skreipotten og slippe til 17 år gamle Jesper Johansen Ovesen fra Øksnes, sier Frivåg.

Ovesen er engasjert i lokalsamfunnet, og brenner for at Øksnes skal være en kommune med bolyst og muligheter for alle, spesielt ungdom. Han kommer til Skreikonferansen 2024 for å hjelpe oss å løfte blikket og se mulighetene fremover.

Skreikonferansen går av stabelen den 7. mars 2024 på Myre i Øksnes.