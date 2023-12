Helikoptre fra Banak og Tromsø er satt inn i søket sammen med redningsskøyte. Nå settes også Forsvarets overvåkningsfly inn i letingen. Også KV «Farm» har sluttet seg til aksjonen, ifølge HRS.

– Vi fikk inn melding klokken 11.20 om at en mann om bord i en fiskebåt hadde falt over bord i området ved Lopphavet, sier Tomas Ringen, vakthavende ved Hovedredningssentralen til Kyst og Fjord.

HRS satte umiddelbart full alarm. Redningshelikoptre både fra Banak og Tromsø ble sendt ut sammen med redningsskøytene fra Havøysund og Skjervøy, «Gjert Wilhelmsen» og «Klaveness Marine».

Flere fartøyer, deriblant to redningsskøyter deltar i søket. Foto: Redningsselskapet

I tillegg deltar flere andre sivile fartøy som har ankommet området i søket. Herundeer flere fiskebåter, en hurtigbåt, ei bilferge, en brønnbåt, en fraktebåt og to arbeidsbåter. Båten fiskeren falt fra deltar også i søket.

Tomas Ringen sier at det var to personer om bord i fiskebåten. Da den ene falt over rekka meldte den andre ifra til HRS.

Det er akkurat nå gode værforhold i området med laber bris og klarvær. Temperaturen ligger rundt seks grader, og leteforholdene blir av HRS beskrevet som gode.

Situasjonen illustrert ved 1430-tiden, rett før mørket seg på i leteområdet. Foto: Odd-Arne Hermansen, Redningsselskapet