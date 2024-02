– I år er kvotene relativt små og da øker også gjerne viljen til å utfordre regelverket. I tillegg kan prisen fiskerne får variere mellom ulik vekt på fisk som leveres til mottakene, som kan være et insentiv til å dumpe småfisk, skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

De varsler samtidig at fiskerikontrollen skjerpes, både på land og sjø.

Korrekt registrering av fangst på sluttseddel er et fokusområde.

– Vi vil derfor gjerne poengtere at fangster skal holdes adskilt til seddel er skrevet eller til fangsten er satt i produksjon. Men vi vil også ha øynene rettet mot rapportering på havet og til kravet om at redskap blir meldt inn og ut i henhold til regelverket, sier teamleder for hvitfisk, Bjørn Håvard Rønnevik i seksjon fiskerikontroll og veiledning i Fiskeridirektoratet.

Direktoratet viser også til at minstemålet for torsk fisken innenfor 4-mila nord for 62 grader nord er økt til 55 centimeter.

– Det vil da være naturlig for oss å følge ekstra nøye med på ryktene vi har hørt om dumping av småfisk. Dette er et tiltak for å bygge opp bestanden av kysttorsk og vil på sikt komme fiskerinæringen til gode, sier Rønnevik i pressemeldingen.