Årvikbruket har utvidet eierskapet og fått inn North Coast AS og Coast AS, forteller ei pressemelding onsdag ettermiddag.

North Coast AS, som er eid av Coast Invest AS, Brødrene Karlsen Holding AS og Gunnar Klo Holding AS i lag, kjøper 34 prosent av aksjene. Coast Tromsø AS kjøper 15 prosent både i eiendomsselskapet og driftsselskapet.

Til sammen har de nye eierne overtatt 49 prosent av Årvikbruket.

Årvikbruket AS ligger på Arnøya i Skjervøy kommune, og fikk tidligere denne uka den gode nyheten om at havna skal bli dypere. 69 millioner kroner er lagt av til Årviksand i første halvdel av Nasjonal transportplan (NTP).

Fokus på saltfisk

Ifølge pressemeldingen, har selskapet vært kontrollert av familien Albrigtsen de siste årene.

– Vi tror det nye eierskapet vil styrke Årvikbruket og lokalsamfunnet på Årviksand og regionen. Vi ønsker å utvikle oss videre innenfor saltfisk, men også se på andre muligheter, sier Håvard Albrigtsen, daglig leder i Årvikbruket i pressemeldinga.

– Samarbeid mellom anleggene

– Vi er glade for at vi har fått anledning til å komme inn på eiersiden i Årvikbruket. Vi har tro på selskaper med en sterk lokal forankring og ser frem til det videre samarbeidet. For North Coast og eierne er det viktig å bidra til et godt tilbud til fiskeflåten i denne regionen. Vi tror også at vi sammen vil dra nytte av et styrket samarbeid mellom anleggene vi eier i Kjøllefjord og Berlevåg samt eierstrukturer i Vesterålen og Senja. Gjennom Coast Tromsø AS knytter vi også salg og marked nærmere til produksjonen, sier Arne E. Karlsen, styremedlem i North Coast AS og Coast Tromsø AS.

Kyst og Fjord oppdaterer saken.