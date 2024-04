– Det er viktig med god og effektiv transport av gods og passasjerer langs kysten. Kystruten har en lang og stolt historie med over 130 år med transport av passasjerer og gods langs kysten fra Bergen til Kirkenes, og regjeringen ønsker å sikre et best mulig tilbud også i fremtiden. Derfor setter vi denne våren i gang et transport- og miljøfaglig utredningsarbeid av kystrutetjenesten, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (A) i en pressemelding.

34 havner anløpes daglig

Staten kjøper nå sjøtransporttjenester mellom Bergen og Kirkenes, med daglige anløp i 34 havner hele året. - Hensikten med utredninga er å sikre et tilfredsstillende transporttilbud for passasjerer som reiser lokalt eller regionalt fra havn til havn, og godstransport mellom Tromsø og Kirkenes. Dagens avtaler gjelder for perioden 2021-2030, skriver departementet.

…for folk langs kysten

I utredninga vil man blant annet se på hvilke transportbehov kystrutevirksomheten skal dekke, hvilke miljøkonsekvenser den har, og potensialet for ytterligere skjerping av miljøkravene. I pressemeldinga skriver Nygård blant annet at kystruten handler om transporttjeneste for «for folk langs kysten». I dag opplever nok mange at dette først og fremst er et tilbud for utenlandske turister.

– Vi trenger mer kunnskap om det grunnleggende transportbehovet langs kysten, og hvordan dette kan dekkes på en mest mulig miljøvennlig måte. Målet er å få en best mulig transporttjeneste for folk langs kysten, sier Nygård.

Åpen høring

- Det er Oslo Economics som skal gjennomføre utredningen for departementet. Samtidig vil departementet gjennomføre en åpen høring der alle interessenter kan komme med innspill, skriver departementet.