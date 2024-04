I en melding fra fra Fiskeridirektoratet framgår det at: Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotetilleggene på hyse nord for 62°N for fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under 15 meter. Nye kvoteenheter for maksimalkvoter er som følger:

Fartøy med hjemmelslengde under 11 meter og største lengde under 11 meter: 200,1721 (5 000 % overregulering)

Fartøy med hjemmelslengde under 11 meter og største lengde på eller over 11 meter: 102,0485 (2 500 % overregulering)

Fartøy med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter og største lengde under 11 meter: 83,4523 (2 000 % overregulering)

Fartøy med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter og største lengde på eller over 11 meter: 43,7131 (1 000 % overregulering)

Beslutningen har virkning fra og med torsdag 25. april.