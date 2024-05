Feltet ble stengt 30 april på grunn av for store innslag av undermålsfisk. Det ble torsdag gjennomført prøvefiske med båten «Thor Arild», som ga 10,3 prosent samfengt fangst av undermålsfisk.

Reglene for stenging av felt er at fangsten av sei, torsk og hyse ses under ett, og at andelen undermåls fisk må holdes under 15 prosent.

Fangsten var på totalt 6,2 tonn, og den utvalgte prøven viste 17 prosent torsk under minstemålet og 6 prosent for hysa. Det ble ikke tatt sei i fangsten.