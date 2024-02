En pressemelding fra Nærings og fiskeridepartementet slår fast at Storbritannia er det aller viktigste enkeltmarkedet for norske maritime bedrifter, og det er tette bånd mellom norsk og britisk næringsliv.

– Storbritannia er ett av de største markedene for sjømatnæringen vår, og det viktigste markedet for den maritim næringen. Jeg er opptatt av å være tilstede og fremme havnæringene våre på arenaer som er viktige for Norge, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap).

Tirsdag og neste uke skal hun bruke i London, og dette er hennes program:

Program tirsdag 27. februar

09:00–10:00 Frokostmøte med norske sjømataktører om markedsadgang

10:30–11:00 Norway UK Seafood Summit

11:30–12:00 Møte med Mark Spencer, Storbritannias minister for mat, landbruk og fiskeri

12:00–12:30 Pressemøte med fiskeriminister Myrseth og fiskeriminister Spencer

15:00–16:00 Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth lager fish’n’chips på The Laughing Halibut

18:30–20:30 National Fish and Chip Awards Pre-event

Program onsdag 28. februar

09:00–10:00 Frokostmøte med norske sjømataktører om Norwegian Frozen at Sea

11:00–12:00 Møte med Lord Davies of Gower, juniorminister med ansvar for maritim transport, og signering av en ny samarbeidsavtale om tettere maritimt samarbeid mellom Norge og Storbritannia.

14:00–16:30 National Fish and Chip Awards