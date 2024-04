Tollvesenet publiserte i dag en video på Facebook fra en kontroll foretatt på grensa mot Sverige på Bjørnfjell 6. mars.

Der oppdaget tollerne en lastebil som hadde med seg drøyt to tonn fisk for mye i forhold til hva den hadde deklarert. I videoen sier tollbetjenten at dette er alvorlig av flere grunner, ikke minst dersom en slik transport er del av en større virksomhet.