Anledningen var gårsdagens høring om sjølforsyning og matsikkerhet, der Næringskomiteen hadde invitert inn norske matprodusenter.

– Fisk er også mat, og matpolitikken må derfor ivareta både sjømatnæringen og jordbruksnæringen, slo Jørgensen fast, og påpekte at meldingen har et hovedfokus på strategi om økt selvforsyning primært rettet mot norske jordbruksvarer.

- Vi støtter regjeringens ambisjoner om økt matsikkerhet og beredskap, men det overrasker oss at når regjeringen behandler et så viktig tema som sjølforsyning av mat, så nevnes knapt nok sjømaten.

Tre sjømataktører

Med stigende stemme har fiskeri-Norge protestert mot påstander om at Norge ikke er sjølforsynt med mat. - Selv om sjømatnæringen skaffer 40 millioner måltider mat hver eneste dag, er dette glemt når det snakkes om Norges selvforsyningsgrad, skrev Havets Verdiskapere og Pelagisk Forening i et debattinnlegg i fjor.

Med gårsdagens høring om Stortingsmelding 11, Strategi for auka sjølvforsyning av jordbruksvarer og plan for opptrapping av inntektsmoglegheitene i jordbruket, kom sjansen til å få politikerne direkte i tale.

I tillegg til Fiskarlaget, var også Sjømat Norge og Biomarint Forum på plass under høringa, som i hovedsak handler om landbruket. Stortingsmeldingen berører blant annet handelspolitiske spørsmål, som et ledd i landbruksnæringens rolle som økt matleverandør og bidrag til sjølforsyning i krisesituasjoner.

- Men fisk er også mat, påpekte de tre sjømatorganisasjonene.

Den norske flåten bringer på land 2,5 millioner tonn fisk i året. Her fra Brødrene Karlsens nye anlegg på Senja. Foto: Jøran Johansen

2,5 millioner tonn villfisk i året

Jan Birger Jørgensen viste til at Norge er Europas største fiskerinasjon, og at våre fartøy tar på land rundt 2,5 millioner tonn fisk hvert år.

I tillegg kommer produksjonen fra havbruksnæringen, hvor volumet har vært økende, og nå er rundt 1,5 millioner tonn, hovedsakelig laks.

– Fisk er også mat, og matpolitikken må derfor ivareta både sjømatnæringen og jordbruksnæringen, slo han fast.

Norge eksporterer rundt 95 prosent av sjømaten vår. I 2023 ble det totalt eksportert 2,8 millioner tonn sjømat. Det tilsvarer 39 millioner sjømatmåltider hver eneste dag.

Forventer mer vekt på sjømaten

– Det er avgjørende at virkemidlene som tas i bruk ikke hemmer sjømatnæringen. Norges Fiskarlag vil i denne sammenheng vise til det bærende prinsipp i norsk handelspolitikk, om at de defensive og de offensive interessene skal balanseres. Fiskarlaget forventer derfor at Stortinget sørger for å vektlegge sjømatinteressene like tungt som jordbruksinteressene i handelspolitikken framover, sa Jørgensen, som la for dagen en klar forventning om at sjømatnæringen og sjømatens rolle som beredskapspotensial må sikres en langt grundigere behandling og vektlegging, når regjeringen skal følge opp rapportene fra Riksrevisjonen og Totalberedskapskommisjonen om matsikkerhets- og beredskapssituasjonen i Norge.