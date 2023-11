Danmark, Spania og Nederland var de største markedene for fersk torsk i oktober.

Eksportvolumet av oppdrettstorsk fortsetter å øke, og hele 44 prosent av eksportverdien av fersk torsk i oktober var oppdrettstorsk, melder Norges Sjømatråd på sine nettsider.

Totalt ble det i oktober eksportert 890 tonn fersk hel oppdrettstorsk, til en verdi av 52 millioner kroner. Dette er mer enn en dobling både i verdi og volum sammenlignet med oktober i fjor.

Villfanget torsk påvirkes av ulike faktorer

- Eksporten av villfanget fersk torsk faller i takt med lavere kvoter og landinger, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Mens Spania var det største destinasjonslandet for oppdrettstorsk i oktober, med et eksportvolum på over 300 tonn, endte over 80 prosent av den villfangede torsken i transittlandet Danmark.

Økt eksport til Spania

- Spanjolene elsker fersk norsk torsk og er vårt største skreimarked. Det er gledelig at eksporten av fersk torsk til Spania fortsetter også utenfor skreisesongen, sier Norges sjømatråds utsending til Spania, Tore Holvik.

Eksportvolumet av villfanget fersk torsk endte på 980 tonn, til en verdi av 66 millioner kroner. Dette er en nedgang på 42 prosent i volum og 38 prosent i verdi.

Fall i volum og verdi for fryst torsk

Norge eksporterte 4 349 tonn fryst torsk til en verdi av 246 millioner kroner i oktober. Verdien falt med 27 millioner kroner, eller 10 prosent, sammenlignet med oktober i fjor.

Volumet falt med 7 prosent

Kina, Polen og Storbritannia var de største markedene for fryst torsk i oktober

Selv om Kina var det største destinasjonslandet for fryst torsk i oktober, fortsetter volumet dit å synke, slik det har gjort i hele år.

Totalt ble det eksportert 1 375 tonn fryst torsk til Kina i oktober, noe som er 16 prosent lavere enn i samme måned i fjor.

Laveste andel til Kina på 15 år

- Hittil i år har kun 17 prosent av eksporten av fryst torsk gått til Kina. Vi må helt tilbake til 2008 for å finne en lavere andel til dette markedet, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Andelen fryst torsk til Europa har økt betydelig i år, fra 56 prosent til 71 prosent.

- Økt geopolitisk risiko har gitt større oppmerksomhet rundt globale verdikjeder også i sjømatindustrien. Det kan være noe av forklaringen på denne utviklingen, sier Brækkan.