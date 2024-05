- Eksportverdien har aldri vært høyere i en april måned enn i år. Veksten skyldes i stor grad den norske kronen, som er litt svekket mot både euro og amerikanske dollar sammenlignet med april i fjor. I tillegg var det i forrige måned økte eksportvolum for flere arter, som ørret, sei, hyse, snøkrabbe og makrell, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer.

Påskeeffekt

Påsken er en annen faktor som påvirket sjømateksporten i april. Mens den i år falt i mars, var den i april i fjor. Dermed var det fire flere arbeidsdager i årets april enn i samme måned i fjor.

- Siden vi alltid sammenligner utviklingen i sjømateksporten med samme måned i foregående år, kan det gi store utslag når påsken faller i ulike måneder, slik som i år og i fjor. Da er det mer korrekt å se på sjømateksporten i mars og april samlet, sier Chramer.

Kvotereduksjoner og fall i laksevolum

I mars og april eksporterte Norge sjømat for til sammen 27,6 milliarder kroner. Det er en nedgang på 1,1 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor. - Kvotereduksjonen på en rekke villfangede arter og et lavere laksevolum har preget inngangen på dette eksportåret, forklarer Christian Chramer.

Kampen om råstoffet tilspisses

Selv med det laveste eksportvolumet for torsk på over ti år, har eksportverdien for torsk aldri vært høyere i en april måned.

- Økte priser på saltfisk, samt fersk og fryst torsk har bidratt til prisveksten. Den drives av kvotenedgang og økt etterspørsel i utlandet som følge av en rekke internasjonale sanksjoner mot russisk torsk. Det gjør at kampen om råstoffet tilspisses ytterligere for norsk bearbeidingsindustri, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Rekordhøy verdi for eksport av kvalitetsmerket skrei

Hittil i år har Norge produsert sjømat for 54,2 milliarder kroner. Det er en liten nedgang målt i verdi på 200 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Målt i euro er dette verdifallet enda større (3 prosent).

Ved utgangen av april var fisket etter skrei formelt over. I år ble det en rekordhøy verdi for eksporten av kvalitetsmerket skrei målt i norske kroner.

- Det har vært god etterspørsel etter skrei i år, spesielt i det spanske markedet. Nå eksporteres faktisk hver fjerde ferske villfangede torsk som kvalitetsmerket skrei, noe som er en rekordhøy andel, forklarer Eivind Hestvik Brækkan.

Slik var sjømateksporten i april

De største markedene for norsk sjømateksport i april var Polen, Danmark og USA

Polen hadde størst verdivekst, med en økning i eksportverdi på 216 millioner kroner, eller 19 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Eksportvolumet til Polen endte på 14 329 tonn, noe som er 8 prosent lavere enn samme måned i fjor

Det ble eksportert sjømat til totalt 107 land i april. Dette er tre færre enn april i fjor.

Verdivekst og volumfall for laks

Norge eksporterte 80 126 tonn laks til en verdi av 9,9 milliarder kroner i april

Verdien økte med 222 millioner kroner, eller 2 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor

Volumet falt med 1 prosent

Polen, Danmark og USA var de største markedene for laks i april

Polen hadde størst verdivekst i april, med en økning i eksportverdi på 265 millioner kroner, eller 26 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Eksportvolumet til Polen endte på 10 875 tonn, noe som er 13 prosent høyere enn samme måned i fjor.

- Det er rekordhøy pris på fersk hel laks med 121 kroner per kg. Dette er tre kroner høyere enn forrige rekordmåned, som var i mars 2023, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Eksporten av fersk laksefilet øker

I april ble det eksportert fersk laksefilet for 2,2 milliarder kroner. Dette er 42 prosent høyere enn i april i fjor.

Andelen fersk laksefilet av total lakseeksport var 22 prosent. Tilsvarende andel i april i fjor var 16 prosent.

Eksporten av fryst filet økte med 10 prosent i verdi, til 857 millioner kroner. Andelen fryst filet av totaleksporten av laks har over tid vært stabil på mellom 8 og 9 prosent.

Sterk vekst for ørret

Norge eksporterte 4 177 tonn ørret til en verdi av 485 millioner kroner i april

Verdien økte med 165 millioner kroner, eller 51 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor

Det er en vekst i volum på 56 prosent

Ukraina, USA og Thailand var de største markedene for ørret i april

Ukraina hadde størst verdivekst i april, med en økning i eksportverdi på 83 millioner kroner, eller 376 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Eksportvolumet til Ukraina endte på 984 tonn, noe som er 299 prosent høyere enn samme måned i fjor.

Det er rekordhøy pris på fersk ørretfilet med 161 kroner per kilo. Dette er 5 kroner høyere enn forrige rekordmåned, som var i juni 2023.