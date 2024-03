Nå er den første havvind-auksjonen på norsk sokkel avsluttet. Siden klokka 09 mandag morgen, har ulike aktører konkurrert om å legge inn det laveste budet for å bygge ut havvind på Sørlige Nordsjø II.

Nå er det klart at det er et belgisk selskap som skal bygge ut det første havvind-feltet på norsk sokkel.

Belgiske Ventyr, er ifølge Teknisk Ukeblad eid av Parkwind og Ingka, investeringsselskapet til Ikea.

Kontraktprisen er 115 øre per kilowattime, skriver NRK.

Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland sier videre til NRK at dette er en milepæl i norsk energihistorie. De har ingen problem med at utbyggeren ikke er norsk.

– Dette er en gledesdag for norsk energihistorie. I ei tid der vi trenger mer kraft, mer nett og mer Enøk, har vi nå et handfast grep for mer kraft, sier statsminister Jonas Gahr Støre til NRK.