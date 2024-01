VOLs lesere er etter hvert blitt godt kjent med «Fiskeribølgen», som Åshild Eliassen og Rigmor Anna Dava står bak.

Nå er de to ute med en fersk episode, som blant annet handler om juleforberedelser i to fiskerheimer på Andenes.

– Dette var tidlig på 50-tallet, og de to fiskerne var alvorlig syke. Det innebar at konene deres, feskarkjerringene, måtte skaffe familien inntekt i tillegg til alt av husarbeid og ta vare på ungene, forteller de to.

«Når feskarn bei sjuk»

I episoden møter vi blant andre Lilian Toften og Agnes Sivertsen, og det er historier om en tøff hverdag og sterke seige og hardtarbeidende fiskeværskvinner de to forteller om i episoden som har fått tittelen «Når feskarn bei sjuk».

Som vanlig er det også lokalmusikk å høre når du klikker deg inn på «Fiskeribølgen».

I denne episoden bidrar både koret Crescendo, bandet Albatross og solist Harry Berg Olsen.

1 / 6 Pappa Lauritz, datter Lillian, sønn Harry og mamma Klara