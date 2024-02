- Jeg tør ikke banke i bordet ennå, men det ser ut til at man nå har kontroll, sier skipssjef på KV «Heimdal», sier Erlend Vågenes til Kyst og Fjord.

Dykkere

Dykkere fra kystvaktskipet har vært nede og tettet hullene i skroget med filler og margarin, og pumpene som er satt om bord gulper nå en blanding av vann og luft.

- Det er fortsatt en del arbeid igjen, den ene pumpa har vi nå slått av og vi har kontroll på vannet om bord, sier Vågenes til Kyst og Fjord.

Tidligere på dagen var det fortsatt uklart om man klarte å berge båten.

Slet seg

Den elektriske rutebåten ankom Reine for bare noen uker siden, og var fortsatt ikke satt i ordinær trafikk. Ifølge Lofotposten er det fortsatt produsenten Maritim Partner AS i Ålesund som eier båten, men den skal overtas og drives av Moskenes shipping AS. Torsdag morgen ble det oppdaget at båten hadde slitt seg fra brygga på Reine og drevet inn mot en steinfylling, der den ble liggende og slå.

– Den slet seg i 5–6 tida. Grunnen til at den slet seg var at den røsket løs pullertene på båten der tampene var festet. Det er hull i båten og vi har fått pumper fra brannvesenet om bord. Det har fram til nå ikke vært mulig å prøve å få den berget, sa daglig leder Svein Erik Anderssen i Moskenes Shipping til Lofotposten rett før klokka 13.00.

«Thea Elise»

Kort tid etter kom 37,5 meter lange «Thea Elise» til stedet, og fikk slept havaristen bort fra steinene. Brannvesenet fikk pumper om bord og jobbet hardt for å holde båten flytende, før kystvaktbåten med dykkere om bord kom til stedet klokka 15:15.

Skipper Kristian Benonisen på «Thea Elise» sier til Lofotposten at de klarte å få båten til ei flytebrygge der man jobbet med å stabilisere den. Fartøyet har fått omfattende skader på skroget.