Når brasilianerne setter seg rundt julebordet, er det duften av klippfisk, gjerne krydret med anis, pepperblanding og rosmarin, som får dem i julestemning. Og klippfisken, eller «bacalhau» som de kaller den, er ofte fra Norge. Norge har eksportert klippfisk til Brasil i over 180 år. Norsk klippfisk er kjent for sin høye kvalitet, og omtales som den autentiske- «O Autêntico bacalhau da Noruega». Dette er nok blant de viktigste årsakene til at klippfisk fra Norge fortsatt er en av de mest populære valgene når brasilianerne skal feire og kose seg.

-Jul og påske er høysesong for klippfisk. Det betyr også høysesong for kampanjer, og mye å henge fingrene i om dagen, sier Randi Bolstad som er Sjømatrådets utsending i Brasil.

Fra skrivebordet på sitt kontor i Rio de Janeiro snakker hun telefonen varm mens det stadig plinger fra innboksen i Outlook. Huden er litt blekere enn man kanskje skulle tro for en nordmann som bor i tropiske strøk, for tid på stranden blir det ikke mye av i hektiske førjulstider. Julekampanjene for norsk klippfisk i Brasil er allerede godt i gang. Det har de vært siden starten av november. Nå er «O Autêntico bacalhau da Noruega» godt synlig i butikker, på TV og i sosiale medier.

-For vår jobb er å sørge for at brasilianerne velger nettopp norsk klippfisk, legger Bolstad til.

Økt eksport i trangere tider

Brasil er Sør-Amerikas største land, både i areal og i folketall. De 215 millioner innbyggerne har tydelig fått merke effekten av pandemi og en mer urolig verden. Det gjelder ikke bare den fattige delen av befolkningen, men også middelklassen. I fjor var inflasjonen på 9,3 prosent, så langt i år i ligger den på nesten 5 prosent (Euromonitor/IBGE). Spesielt har prisene på transport, boligutgifter, mat og drikke økt kraftig. Så også klippfisk-prisene. Likevel holder konsumet seg på et bra nivå.

-Jeg tror det er fordi klippfisk er så viktig for brasilianerne. Det sitter langt inne å kutte ned på «bacalhau», spesielt i høytidene, sier Bolstad.

Norge eksporterer klippfisk av både torsk, sei, lange og brosme til Brasil. Hittil i år har eksporten av alle artene økt, ikke bare i verdi, men også i mengde.

Totalt eksporterte Norge 1758 tonn klippfisk til Brasil i november måned. Det er 182 prosent mer enn samme måned i fjor. I samme periode økte eksportverdien med 71 millioner kroner, eller 179 prosent. Det er klippfisk av sei vi eksporterer mest av, med over 9 000 tonn, etterfulgt av torsk med 3 500 tonn, hittil i år. Brosme er tredje største art, med knappe 2 300 tonn. Mens eksportvolum av sei har økt 16 prosent så langt i år, har torsken økt 23 prosent.

Randi Bolstad er sjømatutsending i Brasil.

På grunn av høye torskepriser har seien blitt et godt og rimeligere alternativ til klippfisk av torsk. I januar i fjor lå eksportprisene for norsk klippfisk av torsk på rundt 93 kroner kiloen. Ved utgangen av november i år var prisen steget til over 131 kroner per kilo. I samme periode økte kiloprisen på klippfisk av sei fra 42 kroner til godt over 48 kroner.

Halve konsumet til jul og påske

I fjor solgte brasilianske butikker 2,2 millioner tonn sjømat, viser tall fra Euromonitor. Nesten halvparten av fisken spises i forbindelse med jule- og påskehøytidene.

-Det er vanskelig å få til en større volumvekst når fiskekonsumet er så tett knyttet opp mot feiringer, mener Randi Bolstad.

I en undersøkelse Ipsos har utført for Sjømatrådet svarer over 3 av 10 at de spiser «bacalhau» sjeldnere enn hver tredje måned. Men sjømatutsendingen gir ikke opp av den grunn. Målet er å utvide klippfisk-konsumet til flere anledninger. Denne høsten har det derfor vært «klippfiskfestival» på 70 restauranter i Rio de Janeiro og Sao Paolo.

-Spisestedene har servert mer hverdagslige klippfisk-retter. I tillegg har vi lært opp kokker og servitører til å inspirere, og snakke med gjestene om produktet, forteller hun.

I løpet av oktober ble det servert 60 forskjellige klippfiskretter på restaurantene, med innslag av oppskrifter fra de mer klassisk brasilianske til italienske, asiatiske og franske smaker. Festivalen fikk stor dekning på brasilianske nettsteder.

Dette er oversikten over eksporten av all klippfisk fra januar til og med november 2022 og 2023, målt i tonn og verdi.

Karneval og konkurranse

Brasil er Norges nest største klippfiskmarked. I fjor ble det eksportert over 15 000 tonn klippfisk til en verdi av nesten en milliard kroner (926 millioner). Men det nytter ikke å hvile på laurbærene. For tidene er utfordrende og konkurransen er hard. Så når julefreden og klippfisksduften om få uker legger seg over Brasil, har Randi Bolstad allerede lagt de viktigste planene for neste års klippfisk-kampanjer.

-Vi starter opp når karnevalperioden nærmer seg rundt slutten av januar. Da skal «O Autêntico bacalhau da Noruega» promoteres på steder der mange folk samles, forteller hun.

Bacalhau natalinho er en populær julerett for mange brasilianere. Foto: NORGES SJØMATRÅD

En av de største konkurrentene til norsk klippfisk er klippfisk fra Portugal. Men mens Norges markedsandel for klippfisk i Brasil er på ca. 50%, er Portugals andel «bare» på 25%. Portugisisk klippfisk er likevel ikke langt unna den norske når det gjelder popularitet og preferanse, viser Sjømatrådets undersøkelser. Kanskje ikke så merkelig med tanke på den kulturelle og kulinariske nærheten mellom Portugal og Brasil. For det var tross alt portugiserne som i sin tid tok med seg bacalhau-tradisjonen til det søramerikanske landet. I det katolske Portugal var det lenge forbudt å spise kjøtt i tiden rundt helligdager og faste. Klippfisk derimot, var det lov å meske seg i så mye som hjertet begjærte. Og slik gikk det til at klippfisk ble julens viktigste rett for millioner av brasilianere.