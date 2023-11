Fokuset på at begge kjønn skal være representert i styre og stell har fått mye fokus de senere årene, og Norges Fiskarlag avviklet for to år siden sitt landsmøte uten å innfri forventningene om kvinnelig representasjon til landsstyret.

Enstemmig

Men denne gangen greide de det. I forkant forelå en enstemmig innstilling fra valgnemnda med anbefaling om å stemme inn Mathilde Rochmann fra Nord Fiskarlag, Siv Madsen fra Fiskebåt og Linne Lending fra Sør-Norges Fiskarlag.

- Dette er en positiv utvikling, og vi får inn tre dyktige kvinner som jeg er trygg på vil bidra godt i landsstyret, sier leder Kåre Heggebø.

Mathilde Rochmann fotografert under årsmøtet i Nord Fiskebåt. Foto: JAN ERIK INDRESTRAND, FISKARLAGET

Gjenvalgt

Heggebø selv fikk tillit for å lede laget i to nye år, valg ved akklamasjon av landsmøtet torsdag.

– Det er et privilegium å få lede Norges Fiskarlag. Jeg takker for tilliten, sier Heggebø.

Jan Roger Lerbukt er gjenvalgt som første nestleder, mens Einar Helge Meløysund blir ny andre nestleder i landsstyret.

Fire nye fjes

Norges Fiskarlags landsstyre består av 14 tillitsvalgte med seks representanter fra Nord Fiskarlag og fire hver fra henholdsvis Sør-Norges Fiskarlag og Fiskebåt.

Det er i alt fire nye representanter i landsstyret. Arnstein Næss fra Smøla er ny, sammen med de tre kvinnene i styret.

Dette er det nye landsstyret:

Nord Fiskarlag Kurt-Egil Ludvigsen, 9110 Sommarøy

Tomas Sagen, 9790 Kjøllefjord

Jan Petter Børresen, 8360 Bøstad

Einar Helge Meløysund, 8170 Engavågen

Mathilde Rochmann, 9006 Tromsø

Sturla Hepsø, 7740 Steinsdalen

Sør-Norges Fiskarlag

Arnstein Næss, 6570 Smøla

Linne Lending, 6928 Kolgrov

Kåre Heggebø, 5580 Ølen

Thor Gunnar Martinsen, 4625 Flekkerøy

Fiskebåt

Siv Madsen, 6900 Florø

Jan Roger Lerbukt, 9252 Tromsø

Paul Harald Leinebø, 6094 Leinøy

Anders Klovning, 5547 Utsira

Ledelse:

Leder: Kåre Heggebø

1. nestleder: Jan Roger Lerbukt

2. nestleder: Einar Helge Meløysund