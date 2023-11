Linn Anne Bjelland Brunborg (47) har takket ja til stillingen som direktør for akvadivisjonen i Nofima. Hun kommer fra stillingen som daglig leder i Orkla Ocean, og begynner som divisjonsdirektør i Nofima 1. januar.

- Vi er veldige glade for å få Linn Anne med på vårt lag. Som et institutt for anvendt forskning er det viktig med tett kontakt med næringslivet. Linn Anne har bakgrunn som forsker før hun de 10-12 siste årene har opparbeidet seg en solid erfaring som leder i det private næringslivet, sier Bente Torstensen, administrerende direktør i Nofima i en pressemelding.

Linn Anne Bjelland Brunborg har utdanning innen human ernæring fra Universitet i Bergen og startet sin yrkeskarriere som forsker på Nifes i Bergen. Hun har jobbet for Norgesmøllene før hun i 2012 startet i Orkla. Der har hun hatt en rekke ledende stillinger og har de tre siste årene jobbet som daglig leder i Orkla Ocean.

- Både fra min tid som forsker og tiden i næringslivet vet jeg at det er svært mange forskningsresultater som kan bidra til omstilling. Nofima har en visjon om bærekraftig mat til alle, og her ligger kjernen til det jeg ønsker å bidra med i den nye jobben: Vi skal bidra og påvirke til den omstillingen som må til i matvareindustrien. Vi skal bidra til innovasjoner som gjør det mulig, sier Bjelland Brunborg.

Nofimas nye divisjonsdirektør har et stort hjerte for havet og mener Norge bør gå foran i omstillingen. Hun nevner blant annet biomangfoldet i havet. Et annet område er nedgangen i konsumet av sjømat, og hun vil gjerne påvirke både myndigheter og forbrukere til å spise mer mat fra havet.

Nofima har fem kontorsteder i Norge; Tromsø, Ås, Stavanger, Bergen og Sunndalsøra. Brunborg får kontorsted på Ås.