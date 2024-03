Det melder Sjøfartsdirektoratet.

– Begroing på skrog er en viktig introduksjonsvei for skadelige fremmede arter, i tillegg til at det har flere negative konsekvenser, både miljømessig og økonomisk. Mange skadelige fremmede arter er allerede etablert i norske farvann, og er en stor trussel mot det biologiske mangfoldet, sier underdirektør Henrikke Roald i avdeling for regelverk og avtaler i Sjøfartsdirektoratet.

Må ha systemer

Sjøfartsdirektoratet har nå utarbeidet forslag til forskrift om hvordan båteierne skal håndtere problemet. Det er sendt på høring med svarfrist 6. juni i år. Forskriften skal etter planen tre i kraft 1. juli neste år.

Forslaget går kort sagt ut på at «Rederiet skal sørge for å etablere, gjennomføre, videreutvikle og dokumentere et system for kontroll og håndtering av begroing». Gjennom 11 paragrafer gjøres det i detalj rede for hvordan rederiet skal oppfylle denne setninga, med plan for håndtering, begroingsdagbok, faste inspeksjoner og egeninspeksjoner samt krav ved vasking av skrog i norske farvann.

Det stilles også krav til hvordan vasking av skrog i vann skal foregå for i størst mulig grad å hindre spredning av skadelige fremmede arter. Det er også gitt en åpning for at tilsynsmyndigheten kan pålegge fjerning av begroing i særlige tilfeller.

Groing på skrog har lenge vært regnet som en trussel mot artsmangfoldet i havet. Foto: Steinar Haugberg, Sjøfartsdirektoratet (illustrasjonsbilde)

Også innenriksfart berøres

Formålet med forskriften er å hindre at skadelige fremmede arter kommer til Norge via begroing på skrog, og hindre videre spredning i norske farvann. Forskriften skal gjelde for skip og flyttbare innretninger som er sertifisert for internasjonal fart, og som kommer inn i norske farvann, men også skip som kun er sertifisert for innenriksfart blir berørt, skriver Sjøfartsdirektoratet.

Begroing er oppbygning av vannlevende organismer som mikroorganismer, planter og dyr på overflater og strukturer som er nedsenket i eller eksponert for vannmiljøet. Her fra et forsøk som Havforskningsinstituttet har utført. Foto: Havforskningsinstituttet

Miljøproblem

Begroing på skrog har etter hvert blitt et stort miljøproblem, og i Norge har problemet de siste årene blitt særlig synlig gjennom arten havnespy, som har spredd seg langs kysten.

