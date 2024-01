Søndag var fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth i Svolvær, mandag skal hun til Myre og onsdag åpner hun Flytekonferansen 2024 i Horten. Det framkommer av en pressemelding fra organisasjonen Flyte.

Onsdag samles mer enn 150 deltakere for å lære om og diskutere hvordan drukningsulykker kan forebygges. Det skjer i regi av paraplyorganisasjonen Flyte, som samler aktører som jobber for å redusere antallet drukningsulykker i Norge.

Videre skriver Flyte at rundt 90 mennesker i drukningsulykker i Norge - hvert år.

– Årsakene til de mange ulykkene er sammensatt, og krever at en rekke ulike tiltak virker sammen. Redningsselskapets drukningsstatistikk viser at ni av ti av de som drukner er menn, og 40 prosent er eldre enn 60 år.

Regjeringen vedtok en nullvisjon mot drukningsulykker i august 2023, og igangsatte like etter arbeidet med en nasjonal handlingsplan for drukningsforebygging. Også handlingsplanen skal det jobbes med på Flytekonferansen.

– Nullvisjonen og den kommende handlingsplanen er utrolig viktige virkemidler i arbeidet mot drukning. At statsråden velger å legge turen til Flytekonferansen er et tydelig signal om at myndighetene har arbeidet mot drukning høyt på agendaen. Det gir motivasjon, men også forventninger fra alle oss som arbeider med denne problematikken til daglig, sier Mia Bergmann, daglig leder i organisasjonen Flyte i en pressemelding sendt Kyst og Fjord.