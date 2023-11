– Det var en manndomsprøve uten like å få sveivet inn den 396,7 kg store makrellstørjen, sier Ålesund-mannen til Sunnmørsposten.

Helt alene var han ikke om bragden, som fant sted torsdag i forrige uke. Sammen med fiskekompisene Thomas Breivik (37) og Sondre Urkedal (26) utgjør Flem Team Okuma.

– En som kjører fisken, én som kjører båten og én som «lander» fisken og samtidig setter sikringskrok i underkjeven på den, forklarer Flem til avisen.

– Uvirkelig

– Det er viktig å understreke at dette er team work. Alle er like viktige. Men det er helt uvirkelig at vi kan gjøre dette hjemme i Ålesund, sier Flem til VG.

De tre var ute med 22 fot lange Askeladden vest for Runde nær Svinøya da de kom over en enorm stim med makrellstørjer.

– Vi brukte litt tid den dagen, men da vi fant dem, tok det bare fem minutter før storfisken bet på, sier 34-åringen.

Trakk ut fire ganger

Men fisken strittet imot og dro med seg 600 meter snøre ut før Flem fikk dratt den tilbake. Tre ganger til forsvant «monsterfisken» med flere hundre meter snøre, før den til slutt måtte gi tapt.

– Vanligvis når vi har dratt inn en makrellstørje, er den ganske ferdig, men denne trakk altså ut fra båten fire ganger. Det er ganske sjelden. Vi skjønte fort at den var stor og feit.

Måtte slepe den

Flem måtte spenne på seg seletøyet, og sier at han følte seg liten i en så liten båt og med «et så stort beist» på kroken.

Fiskertrioen visste ikke med sikkerhet der og da at de hadde satt norgesrekord.

Ifølge Fiskeavisen ble det i 2021 satt norgesrekord med en makrellstørje på 333 kilo. Og i fjor skrev VG om enda en giga-makrellstørje – på 365 kilo – også den utenfor Ålesund.

Det ble en lang ferd hjem for Team Okuma.

– Vi måtte slepe fisken til Fosnavåg, og få fisken opp i båten ved hjelp av en truck. Derfra kunne vi kjøre med litt høyere hastighet hjem til Ålesund.

På land veide de den flere ganger for å være sikre på vekten.

Makrellstørje er den største av artene i makrellfamilien og kan ifølge Store Norske Leksikon bli opptil 4,5 meter lang.

Den er en rask svømmer, og det er målt svømmehastighet på 66 kilometer i timen. Den blir ofte kalt tunfisk eller blåfinnet tunfisk.

Har fylt fryserne

Team Okuma deltar i et prosjekt med tittelen «Merk og slipp/rekreasjonsfiske» i regi av Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet. Det går ut på at fiskerne har mulighet til både å merke fisk og slippe den tilbake – samt ta en fisk til eget bruk.

Rekordfisken kom seg aldri tilbake i vannet. I stedet har Flem og kameratene fylt hver sine frysere. Kjøttet er nemlig ulovlig å videreselge.

– Nå har vi nok makrellstørje for en stund, sier Flem og ler.

Men de er ikke mette på fisking.

– Vi er så gærne at vi reiser ut igjen allerede i morgen. Vi klarer ikke å la være, humrer han.

Makrellgiganten er ikke alene om å skape overskrifter.

Kyst.no meldte tirsdag om en 2,77 meter makrellstørje, angivelig på 370 kilo, som braste inn i en oppdrettslokalitet i Fjaler kommune i Sunnfjord i Vestland.