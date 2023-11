Det var i går, like før klokken 19.30 at Hovedrednings­entralen i Nord-Norge mottok melding om at tråleren som lå 125 nautiske mil (om lag 230 km) øst for Bjørnøya, tok inn vann og trengte hjelp.

Tråleren er «Kågtind II», som er del av rederiet Nergård i Tromsø. Daglig leder i Nergård Kenneth Homøy sier til VG at det går bra etter forholdene.

– Når du er i en båt og du tar inn vann, og du ikke umiddelbart klarer å stoppe det, så oppleves det som dramatisk, sier han.

Homøy forteller at det er kommet inn ganske mye vann i maskinrommet til båten, og at mannskapet jobber for å få ut vannet. Han sier kapteinen forteller om god kontroll på situasjonen.

NRK meldte om hendelsen først.

Skal komme til bunns

Homøy forteller at redningshelikopteret har med seg pumpe, og kan hjelpe til med å pumpe ut vann.

Foto: ØYSTEIN INGILÆ

– Så skal båten inn til land, og vi må komme helt til bunns i hva som har skjedd og hvordan det er skjedd.

Han sier det ikke er klart enda om mannskapet skal flys inn til land, eller bli igjen i båten.

– Det er en vurdering som må tas.

Hjelp på vei

Hovedredningsssentralen opplyser at flere sivile fartøy er på vei mot havaristen.

– Det første fartøyet vil være fremme rundt klokken 22.30. Kystvakt­fartøyet «Barentshav» har om lag ti timers gange til havaristen, og er på vei.

– Kapteinen melder at situasjonen er uavklart, men under kontroll så langt. Det er 21 personer om bord, skriver de videre.

Det er sendt rednings­helikopter fra Tromsø, med beregnet ankomsttid rundt midnatt, og fra Longyearbyen, med ankomsttid rundt klokken 23.30.

Det blåser stiv kuling i området, bølgehøyden er 3–4 meter, og sikten er god, heter det fra HRS.